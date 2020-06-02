Немирное поведение. В Барнауле хулиганы разгромили сквер на площади Мира

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В ночь с 1 на 2 июня в Барнауле разгромили аллею на площади Мира, сообщает пресс-центр мэрии.
На территории поломали светодиодные деревья, вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и бросили в чашу фонтана кованую скамейку, а также серьезно повредили подсветку внутри самого фонтана.
Сейчас администрация района оценивает ущерб, а полиция проводит расследование и ищет подозреваемых.
В мэрии напомнили, что реконструкция площади Мира была выполнена в 2018 году в рамках проекта "Формирование современной городской среды". Стоимость всех работ превысила 14 миллионов рублей, а на модернизацию одного лишь фонтана ушло 5,6 миллиона.
Администрация района обращается к горожанам с просьбой проявлять больше заботы о том, что создает комфорт и уют в Барнауле.
Комментарии
Администрация района обращается к горожанам с просьбой проявлять больше заботы о том, что создает комфорт и уют в Барнауле.
Что граждане должны ночью сидеть и хулиганов высматривать? Зачем нам тогда полиция?
уроды !!! поймать найти и дать лет 10 . и ремонт за их счет.
Господи, ну кто же рожает таких уродов, как ты допускаешь появление их на свет
руки оторвать нада
Агрессия от всёдозволенности и безнаказанности, с жиру бесятся или наоборот от злости, что нет возможности заработать на красивую жизнь...
Вычислить их ,будет достаточно легко. Везде камер много. + машины могут ночью в том месте проезжать с регистраторами. Может, найдутся сознательные граждане и смогут просмотреть свои регистраторы для помощи полиции.
В этом по любому опять мкр. "Поток" виноват! Потому что недалеко!)))
приметы хулиганов - были в масках и перчатках, найдут, таких в городе и нет почти