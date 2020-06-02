Немирное поведение. В Барнауле хулиганы разгромили сквер на площади Мира

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В ночь с 1 на 2 июня в Барнауле разгромили аллею на площади Мира, сообщает пресс-центр мэрии.

На территории поломали светодиодные деревья, вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и бросили в чашу фонтана кованую скамейку, а также серьезно повредили подсветку внутри самого фонтана.

Сейчас администрация района оценивает ущерб, а полиция проводит расследование и ищет подозреваемых.

В мэрии напомнили, что реконструкция площади Мира была выполнена в 2018 году в рамках проекта "Формирование современной городской среды". Стоимость всех работ превысила 14 миллионов рублей, а на модернизацию одного лишь фонтана ушло 5,6 миллиона.

Администрация района обращается к горожанам с просьбой проявлять больше заботы о том, что создает комфорт и уют в Барнауле.