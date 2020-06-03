Предпосылок для закрытия Барнаула на карантин пока нет. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Напомним, уровень заболеваемости в Барнауле остается самым высоким по краю и продолжает расти. На сегодняшний день коронавирус в региональной столице выявили у 1037 человек. По словам Томенко, речи о закрытии города на карантин пока не идет. При этом губернатор призвал барнаульцев соблюдать все меры предосторожности, выработанные санитарными врачами.
Как уже сообщал amic.ru, на 3 июня в Алтайском крае зарегистрировано 2 066 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 840 уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ. 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.
Комментарии
"...новой коронавирусной инфекцией", а старая уже закончилась?
Наделал делов мажорик
А какие действенные меры,кроме призывов, проводят в Барнауле?
Предпосылок для закрытия Барнаула на карантин пока нет
Это только на Чукотке при 1 зараженном ввели режим ЧС, а у нас 2 тысячи и никаких предпосылок. Какой разный подход к оценке ситуации
Верните назад статистику по смертям из-за короновируса, а не по диагностированным у умерших....
Чтобы уж точно знать, ради чего вы отказываете в госпитализации по другим причинам всем нуждающимся и, дайте уж статистику на сколько из-за этого увеличилась смертность по сравнению со смертность из-за covid.
>А какие действенные меры,кроме призывов, проводят в Барнауле?
Граждане сами прежде всего должны головой думать.
Сейчас масочный режим не мешает куче неадекватов лезть на кассы без масок и качать права. Даже стоять по разметки на полу, для обезьян - это невыполнимая задача. Если "людям" так сложно не пдоходить в упор, дыша в затылок, то я даже не знаю какие вообще меры тут могут чем-то помочь. При условии что это не тотальный карантин и отстрел за попытку выйти на улицу.
3.06.2020 15:17
сметанный кот
Если Вас бесят люди - сидите дома на самоизоляции! Мне плевать на Вас по полной программе! Я не боюсь вируса, Вы боитесь, вот и оберегайтесь сами. Когда называешь других неадекватами, задумайся, для них ты тоже неадекват!
Я так понял, что большинство за карантин?