Предпосылок для закрытия Барнаула на карантин пока нет. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, уровень заболеваемости в Барнауле остается самым высоким по краю и продолжает расти. На сегодняшний день коронавирус в региональной столице выявили у 1037 человек. По словам Томенко, речи о закрытии города на карантин пока не идет. При этом губернатор призвал барнаульцев соблюдать все меры предосторожности, выработанные санитарными врачами.

Как уже сообщал amic.ru, на 3 июня в Алтайском крае зарегистрировано 2 066 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 840 уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ. 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.