Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за две тысячи человек. За минувшие сутки лабораторно подтверждено инфицирование 81 человека. Таким образом, на 3 июня в регионе зарегистрировали 2066 человек с COVID-19, сообщают в краевом оперштабе по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Барнауле выявили 60 новых заболевших, в Славгороде – 5, в Рубцовске и Новоалтайске – по 4, в Павловском и Тюменцевском районах – по 2, в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах – по одному.

Из 2066 зараженных 840 уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, за май число зараженных в регионе выросло в 4,5 раза. Если 1 мая в Алтайском крае насчитывалось 423 человека с коронавирусом, то 1 июня уже 1915. Специалисты связывают такой рост с тем, что жители региона не соблюдали меры предосторожности во время майских праздников.