Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за две тысячи человек. За минувшие сутки лабораторно подтверждено инфицирование 81 человека. Таким образом, на 3 июня в регионе зарегистрировали 2066 человек с COVID-19, сообщают в краевом оперштабе по ситуации с коронавирусной инфекцией.
В Барнауле выявили 60 новых заболевших, в Славгороде – 5, в Рубцовске и Новоалтайске – по 4, в Павловском и Тюменцевском районах – по 2, в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах – по одному.
Из 2066 зараженных 840 уже выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, за май число зараженных в регионе выросло в 4,5 раза. Если 1 мая в Алтайском крае насчитывалось 423 человека с коронавирусом, то 1 июня уже 1915. Специалисты связывают такой рост с тем, что жители региона не соблюдали меры предосторожности во время майских праздников.
Комментарии
Думающие люди связывают это с тем что это выгодно властям
"Специалисты связывают такой рост с тем, что жители региона не соблюдали меры предосторожности во время майских праздников."
А что не с тяжёлым наследием 90-х? Уже с майских месяц прошёл, переболели все кто мог.
Опять шашлык обвинили, а вспышки в больницах почти 350 человек------это как? Может хватит людей обвинять, пора уже медиков и санэпидемстанцию нагибать
3.06.2020 11:53
- гость -
Вы, конечно, к думающим не относитесь
за май число зараженных в регионе выросло в 4,5 раза
а за апрель число зараженных в регионе выросло 141 раза, и это, заметьте, без майских праздников...
Кто не успел уехать на ПМЖ из края до пандэмии, заложники Томенко, который не дает шанса ни кому.
Давайте уже что то делайте со статистикой. 1 июля не за горами.
Томенко в Красноярск вместе с привезенными "специалистами"
А что не так? Не соблюдали в майские праздники самоизоляцию, сейчас не соблюдают масочный режим. Конечно, рост будет идти. Очаги в коллективах выявляются потому, что коллектив легко определить. Выявился один - тестируют весь коллектив. Но кто вам сказал, что первый выявленный заразился в своем коллективе, а не принес вирус в коллектив?
Стыдно читать о том, что люди виноваты.винваты контролирующие органы. Злости не хватает .власти не хватило Ни воли, ни ума справиться с этой ситуацией.стыдобище
Никаких заявлений властей о планах прекращения эпидемии. То есть продолжают вести курс на "все должны переболеть, а кое-кому пора на кладбище".
"Очаги в коллективах выявляются потому, что коллектив легко определить" (с)
Только почему-то коммерческие "коллективы" массовость не дают? )кроме Корбалихи)
"Меня терзают смутные сомненья!"