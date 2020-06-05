Оптимизация и правильные решения: стартовал прием заявок на акселератор для бизнеса

Алтайский бизнес сейчас переживает нелегкое время. Предприниматели ищут новые ниши, модернизируют свое производство, подстраиваются под мировую финансовую ситуацию. Как увеличить прибыль? Как найти новые направления для развития и оптимизировать расходы? Об этом расскажут эксперты на бесплатном акселераторе "Социальные инновации". Он стартует 20 августа 2020 года и пройдет в очном формате.

На протяжении всей программы акселератора все проекты предпринимателей будут сопровождать менторы мероприятия. Далее проекты будут представлены заинтересованным лицам на инвестиционном подиуме* 15 октября 2020 года.

Принять участие могут бизнесмены, если:

ваш субъект МСП зарегистрирован и работает более одного года в Алтайском крае;

деятельность субъекта МСП направлена на достижение общественно полезных целей, а также способствует решению социальных проблем граждан и общества;

создана организация и описан продукт;

сформирована команда (не менее двух человек).

Заявки принимаются до 10 августа текущего года на сайте мойбизнес22.рф. Количество мест ограничено.

Организатор акселератора – Центр "Мой бизнес" и Фонд социальных инвестиций (Москва).

Вопросы можно задать по телефонам (3852) 57-32-66 (доб. 207).

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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*Инвестиционный подиум – проект Центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП", в рамках которого проводится публичная презентация проектов социального бизнеса перед инвесторами, менторами и партнерами. По итогам 2019 года из 10 представленных проектов четыре получили инвестиционное предложение.