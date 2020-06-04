За сутки в России выявили 8831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 441 108. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения инфекции в РФ снизился до 1, а в Москве – до 0,9.

На 4 июня из больниц выписали 8666 человек, общее число выздоровевших достигло 204 623, умерло с подтвержденным коронавирусом еще 169 пациентов, общее число смертей теперь составляет 5384.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев COVID-19, общее число зараженных теперь составляет 2135. Также 4 июня стало известно о смерти еще одного зараженного с коронавирусом, общее число умерших теперь составляет 23.