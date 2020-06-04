За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, на 4 июня в крае лабораторно подтверждено 2135 зараженных.

За минувшие сутки инфицированных выявили в Барнауле – 48 человек, в Бийске – 5, Павловском, Кулундинском районах, Славгороде, Алейске – по 2, в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах – по одному заболевшему.

Как уже сообщал amic.ru, возможно, уже завтра, 5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о некотором послаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом ранее рассказал губернатор Виктор Томенко.