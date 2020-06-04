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+69. В Алтайском крае выросло число зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных достигло 2135 человек
Фото: Rostoday.com

Фото: Rostoday.com

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, на 4 июня в крае лабораторно подтверждено 2135 зараженных.

За минувшие сутки инфицированных выявили в Барнауле – 48 человек, в Бийске – 5, Павловском, Кулундинском районах, Славгороде, Алейске – по 2, в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах – по одному заболевшему.

Как уже сообщал amic.ru, возможно, уже завтра, 5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о некотором послаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом ранее рассказал губернатор Виктор Томенко.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.06.2020 14:32
гость

опять 69..... видно других цифр не знают.... и почти всегда заканчивается на 9...

4.06.2020 14:33
- гость -

2135 зараженных это 0,09 процента от всех жителей края. СМИ, вы не устали нагнетать панику?

4.06.2020 14:36
- гость -

4.06.2020 14:33
- гость -
Не волнуйтесь. Скоро снимут ограничения. Река выйдет из берегов окончательно.

4.06.2020 14:37
- гость -


4.06.2020 14:32
гость
опять 69..... видно других цифр не знают.... и почти всегда заканчивается на 9...

вероятно есть указание, чтобы до 70 было, вот и упираются в это число

4.06.2020 14:39
- гость -

Нагнетание паники и поддача ей разные вещи, меня вообще не волнуют их цифры.

4.06.2020 14:39
- гость -

4.06.2020 14:33
- гость -

0,09 процента вы от какой численности считали? И это ваши идеи про 69 и прочие цифры с окончанием на 9. Потому что странно как-то видеть 0,09 вместо числа 0,1.

4.06.2020 14:41
- гость -

Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю. Власти готовы приступить к снятию ограничений при выявлении 65-67 заболевших в день.

Подошли вплотную к снятию ограничений.

4.06.2020 14:42
- гость -

69... Мужик сказал, мужик сделал

4.06.2020 14:44
- гость -

Долго тянули, согласовывали с центром. Вот, наконец родили: 69.

4.06.2020 14:46
- гость -

Не удивлюсь, если существует «дорожная карта» по снижению заболеваемости коронавирусом, которая неукоснительно выполняется местными чиновниками!

4.06.2020 14:47
Гость

Завтра будет 65. Не ванга,но с ограничениями надо завтра решить! Кровь из носа!

4.06.2020 14:47
гость

когда было 10 ввели ограничения... когда стало 70, то нужно снимать ограничения..... верх адекватности... точнее верх распила денег!

4.06.2020 14:53
Гость

4.06.2020 14:47
гость
Сейчас вам возразят: вчера было 81,сегодня 69!!!!
Минус 15%!!!!

4.06.2020 14:53
- гость -

Самое интересное, что данные в "оперативном" штабе Алтайского края появились одновременно с общероссийскими. Зачем тянули?

4.06.2020 14:54
- гость -

Вы задаете не удобные вопросы, каждый день все сложнее и сложнее придумывать статистику. Вот завтра надо что бы заканчивалось не на 9 и круглую цифру. Отстаньте уже, лучше выберете макет памятника врачам.

4.06.2020 14:55
Гость

Как сказали что нужно 65-67 для послаблений, так сразу количество выявленных случаев упало)))

4.06.2020 14:55
- гость -

Надо к выборам по поправкам готовиться, снимать огграничения, иначе за поправки не проголосуют.

4.06.2020 14:56
- гость -

Чётко написано: "5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о ПОСЛАБЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, связанных с коронавирусом.

Ну и что ,что недавно была цифра 40!
Теперь 67!

4.06.2020 14:59
- гость -

"Алтайский край включили в число 13 регионов, власти которых не готовы к проведению голосования по поправкам к Конституции. Виной всему – рост числа инфицированных коронавирусом. Эксперты считают, что данное обстоятельство повлияет на низкую явку жителей региона." (с)

4.06.2020 15:01
- гость -

Власти как бы намекают по фрейду, займите позу 69 и с0сите.

4.06.2020 15:02
Гость.

4.06.2020 14:32
гость
Это им позиция (поза) навеяла....

4.06.2020 15:04
- гость -

4.06.2020 15:01
- гость -
Надо заметить отвратительная поза- мне не понравилось. Больше не согласен, теперь без меня извольте.

4.06.2020 15:14
- гость -

отвратительная поза- мне не понравилось. хм. может попробуете с разнополым партнером?

4.06.2020 15:20
Гость

А почему не написали +1 умерший?
"Не нагнетать"?

4.06.2020 15:20
- гость -

4.06.2020 15:14
- гость -
С таким специалистом как Вы, я бы не хотел здороваться за руку.

4.06.2020 15:25
Гость

4.06.2020 15:20
- гость -
Чем вам её (его) руки не устраивают?

4.06.2020 15:32
- гость -

Серьезную тему свели к пошлости.

4.06.2020 15:53
гость

Зачем мы так много говорим о тяжёлых случаях, если 80 процентов болеет легко? Мы говорим потому , что 20 процентов это уже миллион человек прямо сейчас, во-первых. Во-вторых, болезнь до сих пор не изучена, поэтому резкие ухудшения, происходящие у части из этих 20 процентов невозможно предсказать и трудно контролировать. За сутки у пациентов уровень поражения лёгких увеличивается с 10 до 70 процентов и они попадают на ивл, ни грипп, ни бактериальная пневмония не вызывают таких взрывных ухудшений, они хорошо изучены, здесь же мы имеем дело в чистом виде с «русской рулеткой» - агрессивная форма может начаться у молодых людей без паталогий, а в легкой болезнь может протекать у пожилых с хроническими заболеваниями.

4.06.2020 16:01
- гость -

4.06.2020 15:53
гость
+10000
Давно пора писать о том, что необходимо заботиться о своем здоровье и беречь его, а не вестись тупо на пропаганду "все переболеете", "умирают только старики и хроники, а их не жалко".

4.06.2020 16:08
- гость -

Вчера видел битком набитые 113 автобусы. Там не только вирус, но клеща можно подхватить.

4.06.2020 16:11
- гость -

Закрыть ОТ, тогда снизится зараженность.

4.06.2020 16:19
- гость -

Вот никто же не хочет заболеть онкологическим заболеванием. Никто не орёт, что эта болезнь - ерунда и информирование о ней - происки всех, кого можно сюда приплести. Ковид новое заболевание. Никакой он не грипп и не ОРВИ. Из последних открытий - вирус поражает иммунную систему. Она начинает работать против своего организма и разрушает его. Кто хочет столкнуться с этим? Ещё не известно, как отразится перенесённая в бессимптомном состоянии болезнь на состоянии организма в будущем. Врачи ещё многое понять не могут про этот вирус, а вы тут эксперты уже всё по полочкам разложили!!! Аутоиммунное заболевание ничем не лучше онкологии! Давайте бравируйте дальше своим бесстрашием

4.06.2020 16:19
Пьяный ангел

Опять околосемисят, но больше им по душе 69, по другим регионам тоже девятки любят.

4.06.2020 16:32
- гость -

Ставим ставки. Завтра будет 64!

4.06.2020 17:36
- гость -

4.06.2020 16:19
- гость -

+100000!!!!

4.06.2020 17:36
- гость -

4.06.2020 16:19
- гость -

+100000!!!!

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