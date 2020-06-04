За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, на 4 июня в крае лабораторно подтверждено 2135 зараженных.
За минувшие сутки инфицированных выявили в Барнауле – 48 человек, в Бийске – 5, Павловском, Кулундинском районах, Славгороде, Алейске – по 2, в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах – по одному заболевшему.
Как уже сообщал amic.ru, возможно, уже завтра, 5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о некотором послаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом ранее рассказал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
опять 69..... видно других цифр не знают.... и почти всегда заканчивается на 9...
2135 зараженных это 0,09 процента от всех жителей края. СМИ, вы не устали нагнетать панику?
4.06.2020 14:33
- гость -
Не волнуйтесь. Скоро снимут ограничения. Река выйдет из берегов окончательно.
4.06.2020 14:32
гость
опять 69..... видно других цифр не знают.... и почти всегда заканчивается на 9...
вероятно есть указание, чтобы до 70 было, вот и упираются в это число
Нагнетание паники и поддача ей разные вещи, меня вообще не волнуют их цифры.
4.06.2020 14:33
- гость -
0,09 процента вы от какой численности считали? И это ваши идеи про 69 и прочие цифры с окончанием на 9. Потому что странно как-то видеть 0,09 вместо числа 0,1.
Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю. Власти готовы приступить к снятию ограничений при выявлении 65-67 заболевших в день.
Подошли вплотную к снятию ограничений.
69... Мужик сказал, мужик сделал
Долго тянули, согласовывали с центром. Вот, наконец родили: 69.
Не удивлюсь, если существует «дорожная карта» по снижению заболеваемости коронавирусом, которая неукоснительно выполняется местными чиновниками!
Завтра будет 65. Не ванга,но с ограничениями надо завтра решить! Кровь из носа!
когда было 10 ввели ограничения... когда стало 70, то нужно снимать ограничения..... верх адекватности... точнее верх распила денег!
4.06.2020 14:47
гость
Сейчас вам возразят: вчера было 81,сегодня 69!!!!
Минус 15%!!!!
Самое интересное, что данные в "оперативном" штабе Алтайского края появились одновременно с общероссийскими. Зачем тянули?
Вы задаете не удобные вопросы, каждый день все сложнее и сложнее придумывать статистику. Вот завтра надо что бы заканчивалось не на 9 и круглую цифру. Отстаньте уже, лучше выберете макет памятника врачам.
Как сказали что нужно 65-67 для послаблений, так сразу количество выявленных случаев упало)))
Надо к выборам по поправкам готовиться, снимать огграничения, иначе за поправки не проголосуют.
Чётко написано: "5 июня, по итогам заседания оперштаба будет принято решение о ПОСЛАБЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, связанных с коронавирусом.
Ну и что ,что недавно была цифра 40!
Теперь 67!
"Алтайский край включили в число 13 регионов, власти которых не готовы к проведению голосования по поправкам к Конституции. Виной всему – рост числа инфицированных коронавирусом. Эксперты считают, что данное обстоятельство повлияет на низкую явку жителей региона." (с)
Власти как бы намекают по фрейду, займите позу 69 и с0сите.
4.06.2020 14:32
гость
Это им позиция (поза) навеяла....
4.06.2020 15:01
- гость -
Надо заметить отвратительная поза- мне не понравилось. Больше не согласен, теперь без меня извольте.
отвратительная поза- мне не понравилось. хм. может попробуете с разнополым партнером?
А почему не написали +1 умерший?
"Не нагнетать"?
4.06.2020 15:14
- гость -
С таким специалистом как Вы, я бы не хотел здороваться за руку.
4.06.2020 15:20
- гость -
Чем вам её (его) руки не устраивают?
Серьезную тему свели к пошлости.
Зачем мы так много говорим о тяжёлых случаях, если 80 процентов болеет легко? Мы говорим потому , что 20 процентов это уже миллион человек прямо сейчас, во-первых. Во-вторых, болезнь до сих пор не изучена, поэтому резкие ухудшения, происходящие у части из этих 20 процентов невозможно предсказать и трудно контролировать. За сутки у пациентов уровень поражения лёгких увеличивается с 10 до 70 процентов и они попадают на ивл, ни грипп, ни бактериальная пневмония не вызывают таких взрывных ухудшений, они хорошо изучены, здесь же мы имеем дело в чистом виде с «русской рулеткой» - агрессивная форма может начаться у молодых людей без паталогий, а в легкой болезнь может протекать у пожилых с хроническими заболеваниями.
4.06.2020 15:53
гость
+10000
Давно пора писать о том, что необходимо заботиться о своем здоровье и беречь его, а не вестись тупо на пропаганду "все переболеете", "умирают только старики и хроники, а их не жалко".
Вчера видел битком набитые 113 автобусы. Там не только вирус, но клеща можно подхватить.
Закрыть ОТ, тогда снизится зараженность.
Вот никто же не хочет заболеть онкологическим заболеванием. Никто не орёт, что эта болезнь - ерунда и информирование о ней - происки всех, кого можно сюда приплести. Ковид новое заболевание. Никакой он не грипп и не ОРВИ. Из последних открытий - вирус поражает иммунную систему. Она начинает работать против своего организма и разрушает его. Кто хочет столкнуться с этим? Ещё не известно, как отразится перенесённая в бессимптомном состоянии болезнь на состоянии организма в будущем. Врачи ещё многое понять не могут про этот вирус, а вы тут эксперты уже всё по полочкам разложили!!! Аутоиммунное заболевание ничем не лучше онкологии! Давайте бравируйте дальше своим бесстрашием
Опять околосемисят, но больше им по душе 69, по другим регионам тоже девятки любят.
Ставим ставки. Завтра будет 64!
4.06.2020 16:19
- гость -
+100000!!!!
4.06.2020 16:19
- гость -
+100000!!!!