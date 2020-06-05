Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Губернатор Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По результатам совещания решено провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в регионе. В том числе, должен решиться вопрос о работе санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 57 новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2192 человек.
Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек вместе и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Также возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами.
Комментарии
Улыбнуло. Список снимаемых ограничений просто впечатляет. Особенно прогулки на социальной дистанции и занятий спортом. Ребята, выйдете на улицу. Какие прогулки вдвоем да ещё и на дистанции? Народ разве что не десятками вместе гуляет, особенно молодежь.
Согласен с енотом! Давайте переходить ко второму этапу!
В принципе самое время конечно!
Только-только ежедневно люди умирать начали
Вообще конечно не все понятно.
Было 20 заразивщихся закрыли все
Цифры подросли, умирать люди начали, настало время для смягчения ограничений
5.06.2020 19:35
- гость -
Ну так готовимся ко всем намеченным мероприятиям. А как их провести, если не снять ограничения. )