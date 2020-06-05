Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Губернатор Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам совещания решено провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в регионе. В том числе, должен решиться вопрос о работе санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 57 новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2192 человек.

Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек вместе и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Также возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами.