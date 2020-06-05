В Алтайском крае за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. В оперштабе называют это "осторожным трендом": число зараженных снижается второй день подряд.

За прошедшие сутки в Барнауле выявлено 40 зараженных, в Заринске – 4, Рубцовске и Ребрихинском районе – по 3, Рубцовском и Троицком районах – по 2, в Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах – по одному

Таким образом, на 5 июня в Алтайском крае выявили в общей сложности 2192 инфицированных.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что на губернатора Алтайского края Виктора Томенко подали в суд из-за его указа, закрепляющего ограничения по борьбе с коронавирусом. Сделал это бывший кандидат в главы Барнаула и региона Андрей Крылов. По мнению истца, документ нарушает права граждан.