Зима в июне. Сильный снегопад прошел в Горном Алтае

Фото: Barnaul 22

Жители Республики Алтай публикуют в социальных сетях фотографии прошедшего в регионе снегопада. Одна из таких публикаций появилась в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях уточнили, что снег прошел "во многих районах, в том числе в Усть-Коксинском".

Согласно прогнозу синоптиков, днем 6 июня в Горном Алтае столбики термометров покажут от +11°С до +16°С, местами – от +4°С до +9°С. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с, и до 15 м/с – при порывах.

Напомним, ранее снег выпадал и в Алтайском крае. Так, жители Горняка публиковали в соцсети видео майского снегопада, который накрыл город 5 мая.