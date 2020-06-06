Еще один человек с коронавирусом скончался в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксировали еще одну смерть человека, зараженного коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19. Пациентка была инфицирована вирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине.

Таким образом, на 6 июня в Алтайском крае скончались 26 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. COVID-19 стал причиной смерти в 15 случаях, в девяти – иные болезни, два случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили еще 63 новых случая инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2255 человек.

Напомним, что сейчас Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Накануне губернатор региона Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба, по результатам которого решено провести консультации с санитарными властями РФ по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в регионе. В том числе должен решиться вопрос о работе санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.