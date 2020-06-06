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Еще один человек с коронавирусом скончался в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Но смерть произошла не от COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае зафиксировали еще одну смерть человека, зараженного коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19. Пациентка была инфицирована вирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине.

Таким образом, на 6 июня в Алтайском крае скончались 26 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. COVID-19 стал причиной смерти в 15 случаях, в девяти – иные болезни, два случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили еще 63 новых случая инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2255 человек.

Напомним, что сейчас Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Накануне губернатор региона Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба, по результатам которого решено провести консультации с санитарными властями РФ по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в регионе. В том числе должен решиться вопрос о работе санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.06.2020 14:12
- гость -

Смешное шоу. Будто он что то решает. В Белокурихе уже с 8 начинают работать, а Томенко изображает раздумья.

6.06.2020 14:51
- гость -

Даже Нью-Йорк открывает магазины где были десятки тысяч смертей от вируса.
Италия открыла границы для зарубежных туристов.
Устали бояться.

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