Водитель легковушки врезался в столб и оставил всю улицу без света в Барнауле

Фото: Barnaul 22
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло в субботу, 6 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
По информации свидетелей, авария случилась у одного из домов на улице Левонабережной. Пьяный водитель не справился с управлением и повредил деревянный столб, оставив тем самым всю улицу без света. Кроме того, незначительные повреждения получила и припаркованная рядом машина.
После ДТП нарушитель благополучно скрылся.
Как уже писал amic.ru, 4 июня в Барнауле пьяный автомобилист пытался скрыться от полицейских на улице Малахова. Однако нарушителю тогда далеко уйти не удалось, поскольку он заехал на бордюр, где машина и заглохла.
Комментарии
незначительные повреждения))))) вообще не о чем)))
6.06.2020 12:59
гость
Судя по снимку, эти вмятины уже были, а вот капоту немного досталось
Что за голословные заявления,что пьяный?
Опять столбы нападают, на нормальных четких пацанов, не?!
У нас часто сбивают столбы