Водитель легковушки врезался в столб и оставил всю улицу без света в Барнауле

Фото: Barnaul 22

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло в субботу, 6 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

По информации свидетелей, авария случилась у одного из домов на улице Левонабережной. Пьяный водитель не справился с управлением и повредил деревянный столб, оставив тем самым всю улицу без света. Кроме того, незначительные повреждения получила и припаркованная рядом машина.

После ДТП нарушитель благополучно скрылся.

Как уже писал amic.ru, 4 июня в Барнауле пьяный автомобилист пытался скрыться от полицейских на улице Малахова. Однако нарушителю тогда далеко уйти не удалось, поскольку он заехал на бордюр, где машина и заглохла.