В России одобрили еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал второй препарат для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, лекарство называется "Левилимаб", а его торговое наименование – "Илсира". Оно предназначено для пациентов с тяжелым течением заболевания, когда развивается избыточная воспалительная реакция организма на вирус, которая приводит к повреждению легочной ткани и органов и к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Как пишет РИА "Новости", препарат производит биотехнологическая компания Biocad. Изначально "Левилимаб" создавали для лечения ревматоидного артрита.

Ранее amiс.ru сообщал, что Минздрав РФ одобрил первый отечественный препарат от COVID-19. Лекарство под торговым названием "Авифавир" разработано на основе "Фавипиравира", используемого в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.