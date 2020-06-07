Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие", – написал ирландец под фотографией с матерью.

В своей профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою он одержал победу нокаутом над американцем Дональдом Серроне.

Ранее Конор уже дважды заявлял о своем уходе из UFC.