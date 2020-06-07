Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие", – написал ирландец под фотографией с матерью.
В своей профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою он одержал победу нокаутом над американцем Дональдом Серроне.
Ранее Конор уже дважды заявлял о своем уходе из UFC.
Комментарии
Предвижу реакцию куколдов, но скажу: Конор молодец, выступает под флагом своей страны.
Скоро приедет на Алтай.Welcom,Макгрегор.
И что он теперь продолжит карьеру в Ирландском парламенте?
Разрисованный боевой клоун решил что пора стать простым шутом?
Походит по нашей Мало-Тобольской вразвалочку.
-гость- 15-37
клоуна в зеркале увидишь, а Макгрегор бывший чемпион UFC, Тайсон тоже бывший чемпион и тоже с тату, так что думай сначала, прежде чем писать