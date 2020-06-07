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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

, ИА "Амител"
Боец не рассказал, чем собирается заниматься
Фото: 24smi.org

Фото: 24smi.org

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter

"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие", – написал ирландец под фотографией с матерью. 

В своей профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою он одержал победу нокаутом над американцем Дональдом Серроне. 

Ранее Конор уже дважды заявлял о своем уходе из UFC. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.06.2020 14:59
- гость -

Предвижу реакцию куколдов, но скажу: Конор молодец, выступает под флагом своей страны.

7.06.2020 15:12
- гость -

Скоро приедет на Алтай.Welcom,Макгрегор.

7.06.2020 15:19
- гость -

И что он теперь продолжит карьеру в Ирландском парламенте?

7.06.2020 15:37
- гость -

Разрисованный боевой клоун решил что пора стать простым шутом?

7.06.2020 15:54
- гость -

Походит по нашей Мало-Тобольской вразвалочку.

7.06.2020 17:08
гость

-гость- 15-37
клоуна в зеркале увидишь, а Макгрегор бывший чемпион UFC, Тайсон тоже бывший чемпион и тоже с тату, так что думай сначала, прежде чем писать

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