Самому молодому пациенту с COVID-19, умершему в Алтайском крае, было 47 лет

26 больных коронавирусом умерли в Алтайском крае, но COVID-19 стал причиной смерти только в 15 из них, заявил в ходе онлайн-брифинга 8 июня министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, результаты экспертиз показали, что девять человек скончались в связи с иными заболеваниями. Причину смерти двоих еще устанавливают.

Умерших мужчин и женщин почти поровну – 12 и 14 соответственно. Самому молодому из скончавшихся пациентов было 47 лет, самому старшему – 86.

23 человека умерли в барнаульском госпитале № 5, два – в больнице скорой медпомощи, один – в Рубцовске.

Ранее Попов рассказал, что Краевую клиническую больницу скорой помощи освободили от больных COVID-19. Вскоре она начнет принимать экстренных пациентов.