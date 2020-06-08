Виктор Томенко: "Возвращение к обычной жизни будет поэтапным, постепенным"

Ситуация с распространением коронавируса на территории Алтайского края неустойчивая, поэтому возвращение к обычной жизни будет поэтапным, постепенным, заявил глава региона Виктор Томенко в понедельник, 8 июня, в ходе аппаратного совещания в правительстве.

"Ситуация, как вы видите, еще колеблется: сегодня выявлен еще 71 человек. Мы продолжаем оставаться в этом диапазоне: 70-80 человек. Поэтому прошу уделять особенное внимание: там, где мы начали возвращаться к обычной жизни, все равно это будет поэтапное, постепенное возвращение", — передает слова главы региона пресс-служба краевой администрации.

Губернатор обратил внимание на необходимость соблюдать ограничения и рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, Томенко поручил руководителям исполнительной власти информировать граждан о возможных последствиях ослабления режима ограничительных мер.

"В целом мы готовы к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса — и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек, готовых к приему коронавирусных больных. И по другим вспомогательным показателям, характеризующим нашу степень готовности, — здесь у нас все довольно-таки неплохо и надежно", — заявил Томенко.

Глава Алтайского края отметил, если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится, то на этот случай предусмотрены шаги по возврату к мерам ужесточения.

По последним данным, в Алтайском крае 2390 человек заразились коронавирусом, 26 из них умерли. В 15 летальных случаях основной причиной являлся коронавирус.