Виктор Томенко: "Возвращение к обычной жизни будет поэтапным, постепенным"

Ситуация с распространением коронавируса на территории Алтайского края неустойчивая, поэтому возвращение к обычной жизни будет поэтапным, постепенным, заявил глава региона Виктор Томенко в понедельник, 8 июня, в ходе аппаратного совещания в правительстве.
"Ситуация, как вы видите, еще колеблется: сегодня выявлен еще 71 человек. Мы продолжаем оставаться в этом диапазоне: 70-80 человек. Поэтому прошу уделять особенное внимание: там, где мы начали возвращаться к обычной жизни, все равно это будет поэтапное, постепенное возвращение", — передает слова главы региона пресс-служба краевой администрации.
Губернатор обратил внимание на необходимость соблюдать ограничения и рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, Томенко поручил руководителям исполнительной власти информировать граждан о возможных последствиях ослабления режима ограничительных мер.
"В целом мы готовы к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса — и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек, готовых к приему коронавирусных больных. И по другим вспомогательным показателям, характеризующим нашу степень готовности, — здесь у нас все довольно-таки неплохо и надежно", — заявил Томенко.
Глава Алтайского края отметил, если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится, то на этот случай предусмотрены шаги по возврату к мерам ужесточения.
По последним данным, в Алтайском крае 2390 человек заразились коронавирусом, 26 из них умерли. В 15 летальных случаях основной причиной являлся коронавирус.
Комментарии
Трусишка
Ситуация с коронавирусом в регионе "еще колеблется".
Давайте называть вещи своими именами,ведь совсем недавно цифра 40 была огромной, а теперь 64-71"колеблется".
Что за двойные стандарты??????
Что значит колеблется кажды день по 7000-8000 человек заражаются . а нам в уши ....
Витя, давай До свидания
"И по другим вспомогательным показателям, характеризующим нашу степень готовности,"(с)
По каким,хочется спросить?
Увы, возвращения к "обычной жизни" уже не будет. Это невозможно.