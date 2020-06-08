За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 71 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.

В Барнауле за сутки выявили 43 заболевших, в Новоалтайске – 7, Славгороде, Курьинском, Смоленском и Чарышском районах – по 2, в Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 8 июня в Алтайском крае в общей сложности подтверждены 2390 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 1026. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 7 июня, губернатор Виктор Томенко подписал указ о старте первого этапа снятия ограничений, связанных с COVID-19. В частности, отменилась обязательная самоизоляция для людей, которые прибыли в Алтайский край из других регионов, и ограничения по выходу из дома, за исключением тех, кто старше 65 лет. Теперь разрешены занятия спортом на открытом воздухе, работа санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии, розничная торговля непродовольственными товарами, работа парикмахерских, салонов красоты и зоопарков.