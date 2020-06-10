Жители Рубцовска сдали незаконно работающий во время пандемии медцентр

Представитель одного из медцентров Рубцовска попытался заплатить участковому уполномоченному полиции, чтобы тот не составлял в отношении медучреждения протокол за работу вопреки запрету в период пандемии коронавируса.

"Стражи порядка по сигналу общественности установили, что медицинский центр оказывал услуги населению города, несмотря на запрет осуществлять плановую медицинскую помощь", – уточнили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В момент передачи трех тысяч рублей злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение в мелком взяточничестве. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы.

Ранее amic.ru писал, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве при введении в эксплуатацию солнечных электростанций в Республике Алтай.