Жители Рубцовска сдали незаконно работающий во время пандемии медцентр

Представитель одного из медцентров Рубцовска попытался заплатить участковому уполномоченному полиции, чтобы тот не составлял в отношении медучреждения протокол за работу вопреки запрету в период пандемии коронавируса.
"Стражи порядка по сигналу общественности установили, что медицинский центр оказывал услуги населению города, несмотря на запрет осуществлять плановую медицинскую помощь", – уточнили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
В момент передачи трех тысяч рублей злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение в мелком взяточничестве. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы.
Ранее amic.ru писал, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве при введении в эксплуатацию солнечных электростанций в Республике Алтай.
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Стукачей забить камнями или заразить чем-нибудь.
Еду бульдозерами давят, врачей сажают, за то что те больных лечат...