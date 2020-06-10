ВТБ поддержал клиентов на сумму более 6,5 млрд рублей

ВТБ одобрил кредитные каникулы для алтайских заемщиков – физических лиц на сумму 1,8 млрд рублей. Среднему и малому бизнесу, пострадавшему в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4,9 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 6,7 млрд рублей.

ВТБ предоставляет кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19 клиентам в рамках государственных и собственных программ поддержки. Жителям Алтайского края и Республики Алтай одобрено более 3,2 тысячи заявок. Из них 2,8 тысячи (свыше 1,3 млрд рублей) – по потребительским кредитам, более 350 заявок (430 млн рублей) – по ипотеке, 30 заявок (16,5 млн рублей) – по автокредитам. Четверть всех обращений было одобрено в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

Банк также предоставляет льготное кредитование компаний на выплату заработной платы (постановление правительства РФ №422). В рамках данной программы ВТБ уже заключил 74 сделки на 244,6 млн рублей. Помощь получили представители сферы общественного питания и гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и автомобильных грузоперевозок.

Кроме того, ВТБ заключил 91 кредитное соглашение на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса. В Алтайском крае оформлено сделок на общую сумму 4,2 млрд рублей, как по собственным программам банка, так и в рамках государственных мер реструктуризации.