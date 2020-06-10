За минувшие сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболеваний в стране увеличилось до 493 657.

Наибольшее число зараженных за минувшие сутки выявили в Москве – 1195 человек, Московской области – 735, Санкт-Петербурге – 313, Нижегородской области – 304 и Свердловской области – 284.

Скончались еще 216 человек, а общее количество смертей теперь составляет 6358. При этом выздоровело за сутки 10 386 пациентов, а всего с начала эпидемии в России из больниц выписали 252 783 человека.

Напомним, в Алтайском крае уже насчитали 2524 случая заражения коронавирусом и 33 смерти. Из них 19 случаев – от COVID, 12 – отнесены к иным причинам смерти, два – находятся на экспертизе.