Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек

Число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус, увеличилось. Оперштаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о трех новых летальных исходах.
Таким образом, число умерших с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек. Из них 19 случаев – от COVID, 12 – отнесены к иным причинам смерти, два – находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе подтвердили 66 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии в крае выросло до 2524 человек.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам с просьбой сохранять осторожность. Градоначальник поблагодарил население за терпение и ответственность и призвал соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
Комментарии
За минувшие сутки в регионе скончались еще три человека с COVID-19
Вирусобесы заподозрили, что в России скрывают умерших от коронавируса
За последние двое суток семь человек. Процесс пошел...
10.06.2020 12:38
гость-вирусобес
Расскажите о своих подозрениях, пожалуйста
10.06.2020 12:50
- гость -
Расскажите о своих подозрениях, пожалуйста
Ниже новость про Пескова. Как его заставляли признать, что Россия скрывает смерть от коронавируса
Если бы врачи сразу отнеслись принципиально к выдаче заключений, то это могло сохранить жизнь их коллеге.
Власти принимали бы меры, а так сидели ровно - у нас всё хорошо!
За минувшие сутки в регионе скончались еще три человека с COVID-19
журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать смертность от заболевания в стране и объяснить, почему она находится на низком уровне относительно других стран