Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек

Число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус, увеличилось. Оперштаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о трех новых летальных исходах.

Таким образом, число умерших с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек. Из них 19 случаев – от COVID, 12 – отнесены к иным причинам смерти, два – находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе подтвердили 66 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии в крае выросло до 2524 человек.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам с просьбой сохранять осторожность. Градоначальник поблагодарил население за терпение и ответственность и призвал соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.