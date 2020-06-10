Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края

Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
Примечательно, что они работали с документами Минфина региона в здании, в котором располагаются правительство Алтайского края и губернатор.
Заболевшие проходят амбулаторное лечение. За их здоровьем следят врачи. Круг контактных лиц зараженных COVID-19 уже определили. В него попал 21 сотрудник краевого Минфина и центра финансовых исследований.
"Им выдано постановление главного санитарного врача Алтайского края о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней с даты последнего контакта с инфицированными, – уточняет Telegram-канал. – Все они это постановление выполняют. На 8-10-й день контактные лица пройдут лабораторное обследование".
Кроме того, в помещениях здания правительства провели дезинфекцию. Режим работы останется прежним.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае уже насчитали 2524 случая заражения коронавирусом и 33 смерти. Из них 19 случаев – от COVID, 12 – отнесены к иным причинам смерти, два – находятся на экспертизе.
Комментарии
Кто будет отвечать за заражение людей? Или уже определено что заразились вне стен администрации?
Если работают с бумажными носителями - должны использовать СИЗы.
Что касается всего остального - работники Правительства живут в высокоинфицированном городе. Ничего удивительно, что зараза добралась до них.
10.06.2020 16:55
- гость -
Кто будет отвечать за заражение людей?
Начальство должно отвечать за безопасность сотрудников на рабочем месте
ну почему не минздрав оптимизаторы разрушители? Где справедливость???
А что фото в трауре?
Заразились вне стен, принесли заразу в стены
Снаряды ложатся всё ближе. Или он по примеру "старшего" тоже в бункере?
Как там трусишка?
правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" пользуется запрещённым ресурсом ?
И после этого власть запрещает народу в носу ковыряться ?
В него попал 21 сотрудник краевого Минфина и центра финансовых исследований.
Всем больничный выписали на самоизоляцию.