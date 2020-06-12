В Барнауле появится граффити с благодарностью врачам

Барнаульские уличные художники решили поблагодарить врачей, которые помогают зараженным коронавирусной инфекцией. Выражают они свое признание огромным граффити.

Виктор Минаев уже шестой год занимается уличным рисунком и хочет, чтобы его увлечение приносило людям пользу. Поэтому он постоянно участвует в различных городских проектах: разрисовывает трамваи ко Дню Победы и украшает грузовики-бетономешалки.

В благодарность врачам Виктор придумал рисунок, который появится на здании, расположенном на Юрина, 184а. В работе ему помогает друг, а завершить процесс создания полотна планируют в ближайшее время.

Видео: Катунь 24