Главврача барнаульской больницы похоронят 13 июня

Барнаульцы попрощаются с главврачом городской больницы "РЖД-Медицина" Александром Зальцманом 13 июня.

Как сообщает "Катунь 24", церемония пройдет с 14:00 до 15:30 в Доме траурных обрядов по адресу: проспект Космонавтов, 64.

Ранее amic.ru писал, что Александр Зальцман скончался в городской больнице № 5. Предварительной причиной смерти называют "тяжелое течение коронавирусной инфекции". Заслуженному врачу России было 64 года.