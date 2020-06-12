Главврача барнаульской больницы похоронят 13 июня

Барнаульцы попрощаются с главврачом городской больницы "РЖД-Медицина" Александром Зальцманом 13 июня.
Как сообщает "Катунь 24", церемония пройдет с 14:00 до 15:30 в Доме траурных обрядов по адресу: проспект Космонавтов, 64.
Ранее amic.ru писал, что Александр Зальцман скончался в городской больнице № 5. Предварительной причиной смерти называют "тяжелое течение коронавирусной инфекции". Заслуженному врачу России было 64 года.
Комментарии
и как прощание будет если он ковидный?
так то всех ковидных в закрытом хоронят и без людей максимум родные не более 10чел на расстоянии или это все выборочно?
12.06.2020 13:08
- гость -
У вас нет ни совести, ни чести.
Спасибо, У меня были сомнения, стоит ли подписывать петицию против Попова. Сейчас же подпишу. Хватит чиновникам гнобить врачей.
Здравомыслящий человек сейчас не будет работать медиком. Еще два месяца назад писал.
Где петиция? Подскажите!
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