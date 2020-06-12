Ученые нашли нетипичные симптомы у больных коронавирусом

Британские ученые проанализировали результаты анализов крови пациентов с COVID-19 и нашли нетипичные симптомы у людей с избыточным весом и ожирением. Результаты исследования опубликовали в журнале Gastroenterology.

Специалисты ливерпульского университета выяснили, что у таких людей наблюдается общее воспаление, а также повышенное содержание жира и сахара в крови. Позднее у них проявилось заболеваниями поджелудочной железы – панкреатит.

По итогам исследования ученые рекомендовали врачам обращать внимание на эти симптомы при анализах крови, чтобы быстрее выявить заболевания и поставить верный диагноз.

Ранее amic.ru писал, что причиной резкого развития ожирения может стать дефицит кальция в организме. К такому выводу пришли ученые Университета Лаваля.