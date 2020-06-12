Жена президента Украины заболела коронавирусом

У супруги президента Украины Елены Зеленской диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в соцсети Facebook представители офиса главы государства.

Заболевание выявили во время планового тестирования в начале июня. Оно протекает бессимптомно.

Первая леди государства лечится амбулаторно. Она изолирована от остальных членов семьи.

Тесты президента Украины и его детей показали отрицательный результат. Контактных лиц проинформировали об угрозе заражения и рекомендовали им пройти тестирование и ограничить контакты с окружающими.