Жена президента Украины заболела коронавирусом

У супруги президента Украины Елены Зеленской диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в соцсети Facebook представители офиса главы государства.
Заболевание выявили во время планового тестирования в начале июня. Оно протекает бессимптомно.
Первая леди государства лечится амбулаторно. Она изолирована от остальных членов семьи.
Тесты президента Украины и его детей показали отрицательный результат. Контактных лиц проинформировали об угрозе заражения и рекомендовали им пройти тестирование и ограничить контакты с окружающими.
Комментарии
Самому незя. так жену попиарит.
и не контактирует с мужем
Ну месяц еще можно не контактировать, а потом надо будет что-то порешать, а то вредно. Может у него в штате кто есть
в автобусе слышал разговор кондуктора с пассажиром,который из-за собственного страха заразится, отказался передать свой проездной кондуктору в руки. Кондуктор сказала:
"мы,транспортники, уже должны все помереть,а пока ни один не заразился.У нас в стране болеют лишь министры и глав.врачи"