В лобовом столкновении грузовиков во Власихе пострадала девятилетняя девочка

При лобовом столкновении двух грузовиков в селе Власиха пострадала девятилетняя девочка, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, КамАЗ врезался в другой грузовик со стороны пассажирского сиденья, где на тот момент находилась несовершеннолетняя. Ребенка зажало в салоне автомобиля, а после освобождения стало видно, что девочке "оторвало левую ногу".

Как ранее сообщил amic.ru, жесткое ДТП между двумя грузовиками произошло 13 июня. Салон одного из автомобилей был сильно поврежден, и прохожие попытались самостоятельно освободить пострадавшую из искореженной машины. Однако спасти ребенка удалось только прибывшим на место сотрудникам МЧС.