В лобовом столкновении грузовиков во Власихе пострадала девятилетняя девочка

При лобовом столкновении двух грузовиков в селе Власиха пострадала девятилетняя девочка, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, КамАЗ врезался в другой грузовик со стороны пассажирского сиденья, где на тот момент находилась несовершеннолетняя. Ребенка зажало в салоне автомобиля, а после освобождения стало видно, что девочке "оторвало левую ногу".
Как ранее сообщил amic.ru, жесткое ДТП между двумя грузовиками произошло 13 июня. Салон одного из автомобилей был сильно поврежден, и прохожие попытались самостоятельно освободить пострадавшую из искореженной машины. Однако спасти ребенка удалось только прибывшим на место сотрудникам МЧС.
Комментарии
А почему "оторвало ногу" в кавычках написано?
С пунктуацией у амика прямо беда-беда...
Это не пунктуация, если быть точным. Это болезнь, которой страдает Банкфакс, теперь заразился Амик.
Тупизм, за слово д е б и л ь н ы й банят сообщение. А написал то что перекресток убогий и светофор ставить пора, а то не повернуть.
А светофор спасает от лобового? В черте города летом допустить лобовое столкновение! Это что ж за водители? Профессионалы, блин
14.06.2020 07:27
- гость -
А почему "оторвало ногу" в кавычках написано?
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Потому что это цитирование слов очевидца.
Будем надеяться что останется только цитатой.
Девчушке - здоровья!
Всем остальным - перечитайте ПДД.
Или используйте только одно правило: ДДД.
Ну тогда знаки препинания неправильно сточт