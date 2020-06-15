Еще один человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

Еще один летальный случай среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, зафиксировали в Алтайском крае.
В целом число летальных исходов в регионе достигло 41. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.
"За прошедшие сутки скончался один человек, случай отнесен к иным причинам смерти. В целом за весь период зафиксировано 22 случая смерти от COVID-19, 17 – иные причины смерти, 2 – находятся на экспертизе", – уточнили в оперативном штабе.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили еще 72 носителей коронавируса. Число инфицированных достигло 2867.
Напомним, Алтайский край сейчас находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Распоряжение об этом 7 июня подписал губернатор Виктор Томенко. В частности, отменили обязательную самоизоляцию для граждан, прибывших в Алтайский край из других регионов, а также ограничения по выходу населения из дома, за исключением людей старше 65 лет.
Комментарии
"В мае в Москве скончались чуть более 5200 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Вместе с тем только 2700 из них умерли непосредственно от COVID-19."
Какое снятие ограничений... В Пекине обнаружили около 50 инфицированных и опять карантин... Киты не дураки. Понимают что зараза серьезная
Какой возраст умершего и какие заболевания (в том числе хронические) у него были???
уймись уже