Еще один человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

Еще один летальный случай среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, зафиксировали в Алтайском крае.

В целом число летальных исходов в регионе достигло 41. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

"За прошедшие сутки скончался один человек, случай отнесен к иным причинам смерти. В целом за весь период зафиксировано 22 случая смерти от COVID-19, 17 – иные причины смерти, 2 – находятся на экспертизе", – уточнили в оперативном штабе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили еще 72 носителей коронавируса. Число инфицированных достигло 2867.

Напомним, Алтайский край сейчас находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Распоряжение об этом 7 июня подписал губернатор Виктор Томенко. В частности, отменили обязательную самоизоляцию для граждан, прибывших в Алтайский край из других регионов, а также ограничения по выходу населения из дома, за исключением людей старше 65 лет.