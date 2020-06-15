14 санаториев открыли после смягчения ограничений в Алтайском крае

14 санаториев на территории Алтайского края возобновили работу после смягчения ограничительных мер по профилактике коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 июня рассказала замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, обязательное условие для заселения – отрицательный тест на коронавирус. Его результаты должны быть получены не ранее чем за два дня до даты выезда.

Кроме того, потребуется справка о благополучном эпидемиологическом окружении давностью не более двух недель.

На первом этапе снятия ограничений, препятствующих распространению COVID-19, санатории Алтайского края принимают отдыхающих исключительно по лечебным путевкам.

Всего в Алтайском крае 41 санаторно-курортная организация, имеющая медицинскую лицензию.