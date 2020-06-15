14 санаториев открыли после смягчения ограничений в Алтайском крае

14 санаториев на территории Алтайского края возобновили работу после смягчения ограничительных мер по профилактике коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 июня рассказала замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, обязательное условие для заселения – отрицательный тест на коронавирус. Его результаты должны быть получены не ранее чем за два дня до даты выезда.
Кроме того, потребуется справка о благополучном эпидемиологическом окружении давностью не более двух недель.
На первом этапе снятия ограничений, препятствующих распространению COVID-19, санатории Алтайского края принимают отдыхающих исключительно по лечебным путевкам.
Всего в Алтайском крае 41 санаторно-курортная организация, имеющая медицинскую лицензию.
Комментарии
весь горный уже полон туристов а они санатории муштруют..бггг
И они хотят чтоб к ним еще турист поехал.... Ну затребуйте еще справку от дермато-венеролога, об отсутствии трипера.
15.06.2020 15:55
- гость - об отсутствиии т
Такие справки всегда предоставляют при поступлении в санаторий. Ведь это не дом отдыха, а лечебное учреждение.
15.06.2020 16:14
- гость -
"Кроме того, потребуется справка о благополучном эпидемиологическом окружении давностью не более двух недель." (с)
Именно такие?
А те,что на следующий день после Томенковского "послабления" поехали в Белокуриху-они загодя справку брали и постоянно обновляли?