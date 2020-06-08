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В Алтайском крае сняли часть ограничений. Что теперь можно делать?

, ИА "Амител"
Первый этап снятия ограничений. Что это значит?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае сняли ряд ограничений, которые ранее действовали из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Теперь в регионе можно заниматься спортом на свежем воздухе и свободно гулять парами и семьей. При этом многие организации все еще остаются закрытыми. Что изменилось и кому разрешили работать – читайте в материале amic.ru. 

1
Еду в Алтайский край. Придется ли соблюдать карантин?
Нет. Обязательная самоизоляция для приезжих из других регионов отменяется. На границах Алтайского края уже убрали блокпосты, а в аэропорту приезжающим не измеряют температуру. Из дома теперь выходить можно, но не всем. Исключение касается людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Для них самоизоляция все еще обязательна. Разрешено выходить только в магазин, в аптеку или за медицинской помощью.
2
А маски носить нужно?
Да. Масочный режим в Алтайском крае продолжает действовать. Магазины, аптеки, общественный транспорт, такси, остановки, предприятия сферы услуг и общепита – это те места, где обязательно нужно носить маску.
3
А фитнес-клубы работают?

Нет, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны еще закрыты. Но любителям спорта унывать не стоит. В регионе разрешили тренироваться на открытом воздухе (только без использования уличных тренажеров). Совместные занятия физкультурой на стадионе допустимы: но не более двух человек или с членами одной семьи, а также с соблюдением дистанции не менее 5 метров, говорится в указе.

Тренироваться теперь можно и в физкультурно-спортивных организациях. Но только на открытых площадках, в группах не более 15 человек, с соблюдением дистанции не менее 5 метров и под руководством тренера.

4
В ресторан хочу. Можно?
Пока нет.  В регионе до сих пор кафе и рестораны не принимают посетителей в обеденных залах. Но вы можете заказать блюда на дом или купить их навынос. Сейчас в привычном режиме в крае работают только столовые и буфеты при организациях и в учреждениях. 
5
А с салонами красоты что?
Парикмахерским и салонам красоты разрешили работать. Но вот только расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра.
6
А все магазины открылись?

Нет. Новым указом разрешили работать только тем магазинам одежды, обуви и других товаров, которые соответствуют следующим требованиям:

  • площадь торгового зала до 400 кв. м;
  • в помещении есть отдельный уличный вход;
  • в торговом зале одновременно может находиться ограниченное число покупателей (из расчета 1 человек на 4 кв. метра).

До сих пор запрещено торговать текстилем, одеждой и обувью и прочими товарами в нестационарных торговых объектах и на рынках.

7
Какие организации все еще остаются закрытыми?

До сих пор в крае не работают кинотеатры, клубы, детские игровые центры, закрыты бани, сауны, солярии, салоны для снижения веса и другие физкультурно-оздоровительные организации. Музеи и галереи не принимают посетителей (но работать могут, если их деятельность не подразумевает очного контакта с людьми). 

Сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных мероприятий. Также не работает ряд учреждений, где предполагается массовое пребывание граждан.

Список этих сфер довольно обобщен и обширен. Ознакомиться с ним можно в приложении к указу.

Организации, которым разрешили работать, должны строго выполнять все предписания Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

8
А плановую медицинскую помощь разрешили?
Только с ограничениями. Врачи принимают только тех пациентов, у которых отсрочка оказания медпомощи может усугубить состояние здоровья и стать угрозой для жизни. То же самое касается и плановой госпитализации. 

Пройти диспансеризацию вы сейчас также не сможете. Ограничения касаются и плановых профилактических осмотров.

Но зато можно проходить медосмотры для трудоустройства на работу и для получения справок в санатории и детские оздоровительные лагеря. Такие медосмотры проводят по направлению призывной комиссии. 

Стоматологические клиники тоже пока еще принимают только пациентов с острой болью и состояниями, которые требуют оказания медпомощи в экстренной или неотложной ситуации. 
9
Зоопарк откроется?
Да. В Алтайском крае разрешили открыться зоопаркам, которые работают на открытом воздухе. Но аттракционы, предприятия торговли и общепита на территории пока будут закрыты. Посетителям не разрешат контактировать и фотографироваться с животными. Также нужно будет соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, не толпиться у вольеров и клеток, носить маски и обрабатывать руки антисептиком на входе. 
10
Санатории заработали?
Да. Санаторно-курортные организациям, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг, возобновили деятельность с понедельника, 8 июня. Уже сегодня курорты Белокурихи принимают первых посетителей. Кстати, в регионе разрешили проводить плановые медосмотры для получения справок для санаториев и детских оздоровительных лагерей.
11
Хочу отдохнуть на турбазе на Алтае. Уже можно?
Нет, придется еще подождать. До 22 июня на территории Алтайского края приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других туробъектах. Пока еще нельзя остановиться и в гостиницах, которые находятся за пределами городов и сел. 
12
Что будет с пляжами?
В указе говорится, что в регионе запрещен отдых на воде, а также нельзя проводить досуговые мероприятия на пляжах. В Барнауле пляжный сезон планировали открыть 12 июня, но только если позволит эпидобстановка.

 

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Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.06.2020 11:46
- гость -

Зоопарк открыли
А людские парки нет

Писарев зверюшек своих пробил
Бессарабов белокурихинский бизнес продвигает

От населения есть депутаты или НЕТ ???

8.06.2020 11:48
- гость -

кафе и рестораны не принимают посетителей в обеденных залах
в привычном режиме в крае работают только столовые и буфеты при организациях и в учреждениях.

Как это всё связано с коронавирусом? Какая принципиальная разница между кафе и ресторанами, и столовыми и буфетами в организациях?

8.06.2020 11:51
- гость -


8.06.2020 11:46
- гость -

мдяя.. связи решают все и всегда так было!

8.06.2020 12:02
- гость -

снимайте все запреты.
у тех кто может загнуться от орви и гриппа - слабый иммунитет. им наверняка нужна помощь, но это их частная проблема. из-за все страна не должна на привязи сидеть.

8.06.2020 12:03
- гость -

Санатории - да.
Зоопарк - да.
Турбазы - нет.

И кто после этого об адекватности нашего губернатора напишет?

8.06.2020 12:06
Гость.

8.06.2020 12:03
- гость -
"Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить." (с)

8.06.2020 12:09
- гость -

То есть санатории важнее плановой медицинской помощи? Н-да...

8.06.2020 12:29
- гость -

об адекватности нашего губернатора напишет?
зачем писать о очевидности?

8.06.2020 12:44
гость

Если кто-то может загнуться от орви и гриппа это частная проблема их родных и близких

8.06.2020 12:45
- гость -

8.06.2020 11:46
- гость -
Зоопарк открыли
А людские парки нет

В людских парках вы будете бесплатно ходить. А в звериных деньги платить. Почувствуйте разницу.

8.06.2020 12:45
-гость-

То есть как ездили в общественном транспорте без масок так ездить можно, как в кафешку так нельзя.

8.06.2020 12:49
гость

предприятия сферы услуг и общепита – это те места, где обязательно нужно носить маску

Особенно, когда суп ешь

8.06.2020 12:51
- гость -

Дома нужно есть, оголодали все, рестораны им подавай.

8.06.2020 12:58
Гость

8.06.2020 12:51
- гость -
Что-же,мне дом надо за собой таскать,чтобы пообедать "дома"?

8.06.2020 13:02
- гость -

аа. ну тогда как все - с туесочками ходите, расповадились совсем

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