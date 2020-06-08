В Алтайском крае сняли часть ограничений. Что теперь можно делать?

А фитнес-клубы работают?

Нет, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны еще закрыты. Но любителям спорта унывать не стоит. В регионе разрешили тренироваться на открытом воздухе (только без использования уличных тренажеров). Совместные занятия физкультурой на стадионе допустимы: но не более двух человек или с членами одной семьи, а также с соблюдением дистанции не менее 5 метров, говорится в указе.

Тренироваться теперь можно и в физкультурно-спортивных организациях. Но только на открытых площадках, в группах не более 15 человек, с соблюдением дистанции не менее 5 метров и под руководством тренера.