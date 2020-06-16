Еще 72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае. Данные о лабораторно подтвержденных случаях инфицирования за минувшие сутки приводят в региональном оперштабе по ситуации с COVID-19.

В Барнауле выявлено 26 зараженных, в Тальменском районе – 7, Бийске – 5, в Бийском, Хабарском районах и Рубцовске – по 4, в Ребрихинском районе и Новоалтайске – по 3, в Алейске, Каменском, Курьинском и Смоленском районах – по 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по одному новому инфицированному.

Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае достигло 2939 человек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила, что пока Алтайский край не готов ко второму этапу снятия ковидных ограничений. По ее словам, возможно, к обсуждению этого вопроса специалисты вернутся через неделю.