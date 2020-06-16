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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приблизилось к 3000

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили еще 72 человека с COVID-19
Фото: Nur.kz

Фото: Nur.kz

Еще 72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае. Данные о лабораторно подтвержденных случаях инфицирования за минувшие сутки приводят в региональном оперштабе по ситуации с COVID-19.

В Барнауле выявлено 26 зараженных, в Тальменском районе – 7, Бийске – 5,  в Бийском, Хабарском районах и Рубцовске – по 4, в Ребрихинском районе и Новоалтайске – по 3, в Алейске, Каменском, Курьинском и Смоленском районах – по 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по одному новому инфицированному.

Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае достигло 2939 человек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила, что пока Алтайский край не готов ко второму этапу снятия ковидных ограничений. По ее словам, возможно, к обсуждению этого вопроса специалисты вернутся через неделю.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.06.2020 11:47
- гость -

отменять надо ограничения, на поправки страна пошла

16.06.2020 11:48
гость

вчера 72.... сегодня 72..... просто нет слов от вранья чиновников!

16.06.2020 11:50
- гость -

стабильность )

16.06.2020 11:52
гость

они стали хитро размазывать цифры по краю. раньше было в Барнауле по 50 человек, а сейчас 26. но ограничения "любимый всеми" губернатор-бухгалтер не собирается снимать. видно считает свою прибыль от удержания конкурентов без работы в долях своего бизнеса в разных сферах. и конечно же распил выделенных ковидных денег.

16.06.2020 11:57
гость

а пенсионеры на работе уже

16.06.2020 12:03
- гость -

наплевать, это их проблемы. пусть лечатся

16.06.2020 12:22
Гость

Изо всех сил не допускают "роста" выше обозначенных цифр.
Надеюсь, после 2-го июля "прорвёт"?

16.06.2020 12:24
Гость

16.06.2020 11:48
гость
На одноклеточных рассчитано.

16.06.2020 12:30
гость

адекватные губернаторы регионов снижают цифры, чтобы запустить бизнес полностью! А неадекватные держат цифры....

16.06.2020 12:37
- гость -

Не расслабляйтесь.Берегите себя и своих близких.

16.06.2020 12:41
ПЕТР

16.06.2020 12:37
- гость -
Поддерживаю! "Не расслабляйтесь.Берегите себя и своих близких"

И замыкаться не надо, но главное быть осмотрительным!

16.06.2020 12:42
Гость

16.06.2020 12:30
гость
"Неадекватные" берегут ваши жизни,глупенькие.
Или по вашему пусть пара тысяч в крае кремируется,но зато бизнес запущен?
Кстати,почти весь бизнес открылся и "запущен".

16.06.2020 12:55
гость

16.06.2020 12:42
Гость


берегут наши жизни чем? тем что не дают людям работать? а заразиться шансов больше в переполненном автобусе, чем в спортзале! и спортзалы повышают иммунитет! так что глупости не нужно писать!
но ведь правительству выгоднее чтобы работали пивнушки, потому что там хорошие откаты в бизнесе!!! и им пофиг что там шансов заразиться намного больше!
и хватит уже двойных стандартов! открыли курорты в Горном и Белокурихе, но не дают работать многим сферам в Барнауле!
вся эта типа забота о жителях - просто бизнес для чиновников! иначе бы они писали реальные цифры зараженных и реально контролировали бы все процессы!

16.06.2020 13:12
- гость -

Я тоже не понимаю, почему в леруа или марийке с их грязными тележками нельзя заразиться, а в гостинице вдвоем в номере можно )

16.06.2020 13:36
- гость -

Больше трэша, глядишь больше денег с федцентра нарисуют.

16.06.2020 14:08
- гость -

заразиться шансов больше в переполненном автобусе, чем в спортзале!

При активных занятиях спортом в закрытых помещениях риск заразиться неизмеримо выше, т.к. легочная вентиляция резко возрастает.

16.06.2020 14:24
гость

16.06.2020 14:08
- гость -

а в тесных автобусах ? а в пивнушках?
в спортзале можно сделать ограничения по кол-ву одновременно занимающихся! и протирать все! а в пивнушках и автобусах пофиг на все...

16.06.2020 15:00
месный

16.06.2020 14:24
гость
и протирать все!


Я вас наверно удивлю щщщаззз, но царьвирус это не кишечная инфекция и не кожная, а передающаяся по воздуху, вы её вдыхаете и заражаетесь. По вашему, нада протирать весь воздух.

16.06.2020 15:14
- гость -

177 человек выздоровело в крае за сутки. Это тайная информация.

16.06.2020 15:22
- гость -

Если сложить все цифры получится 71. Кто врет? Статистика или журналисты?

16.06.2020 15:33
Я

16.06.2020 11:52
гость
Можно пару ссылок где вы взяли эту информацию! Иначе это просто бред и очередной выброс на вентилятор. И прошу вас ответьте здесь, не сливайтесь пожалуйста.

16.06.2020 15:57
- гость -

16.06.2020 12:30
гость
адекватные губернаторы регионов снижают цифры, чтобы запустить бизнес полностью! А неадекватные держат цифры....
--------------------------------
Совершенно верно! Адекватные губернаторы контролируют выполнение противоэпидемических мер, ограничивают ввоз заразы в регион, обеспечивают СИЗами, делают много тестов, лечат больных, чтобы обеспечить безопасную жизнь людей и запустить бизнес.

Неадекваты "химичат" со статистикой, скрывают реальные масштабы заражения и количество погибших.

16.06.2020 15:59
- гость -

16.06.2020 12:55
гость
чем в спортзале! и спортзалы повышают иммунитет!

Закрывай совсем свою вонючую качалку. Нормальный чел не пойдет заниматься в ковидный зал.

16.06.2020 15:59
Я

16.06.2020 15:22
- гость -
Вам пора в школу подучить арифметику.

16.06.2020 16:01
гость

Амик, поясните пожалуйста, почему разные данные по выздоровевшим. На стопкороновирус выздоровевших - 1892, а по сообщению оперштаба выздоровевших - 1784 ( за минувшие сутки - 141)???

16.06.2020 19:54
Гусь

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