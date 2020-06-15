Алтайский край пока не готов ко второму этапу снятия ограничений

Алтайский край пока не может приступить ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время пресс-конференции 15 июня рассказала Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора региона.

"За неделю, которая прошла с момента первого этапа снятия ограничений, на территории Алтайского края ежедневно регистрировалось от 66 до 72 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежедневные темпы прироста составляли от 2,5 до 3%, что на сегодняшний день превышает средний российский показатель 1,7%. Поэтому пока речи о введении или снятии ограничений не идет", – пояснила Ульяна Калинина.

По ее словам, эпидситуацию в регионе продолжат оценивать в динамике. И уже по результатам следующей недели будут принимать решение. Чтобы край перешел ко второму этапу как можно скорее, жителям региона и юрлицам, которые оказывают услуги населению, стоит соблюдать меры, предписанные действующими нормативными документами, отметила Калинина.

"Мы сейчас видим, что большая часть населения не соблюдает ни масочный режим, ни противоэпидемический режим, ни режим самоизоляции, а юрлица – предписанные им меры. Например, обслуживают население без масок. Поэтому каждому просто-напросто следует соблюдать те меры, которые уже есть. Тогда мы сможем максимально рано выйти из режима всех ограничительных мероприятий", – пояснила Ульяна Калинина.

Напомним, с 8 июня Алтайский край перешел к первому этапу снятия ограничений. В регионе разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и свободно гулять парами и семьей. С ограничениями заработали некоторые магазины одежды и обуви, а также салоны красоты.