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Алтайский край пока не готов ко второму этапу снятия ограничений

, ИА "Амител"
Возможно, решение примут через неделю
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край пока не может приступить ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время пресс-конференции 15 июня рассказала Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора региона.

"За неделю, которая прошла с момента первого этапа снятия ограничений, на территории Алтайского края ежедневно регистрировалось от 66 до 72 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежедневные темпы прироста составляли от 2,5 до 3%, что на сегодняшний день превышает средний российский показатель 1,7%. Поэтому пока речи о введении или снятии ограничений не идет", – пояснила Ульяна Калинина.

По ее словам, эпидситуацию в регионе продолжат оценивать в динамике. И уже по результатам следующей недели будут принимать решение. Чтобы край перешел ко второму этапу как можно скорее, жителям региона и юрлицам, которые оказывают услуги населению, стоит соблюдать меры, предписанные действующими нормативными документами, отметила Калинина.

"Мы сейчас видим, что большая часть населения не соблюдает ни масочный режим, ни противоэпидемический режим, ни режим самоизоляции, а юрлица – предписанные им меры. Например, обслуживают население без масок. Поэтому каждому просто-напросто следует соблюдать те меры, которые уже есть. Тогда мы сможем максимально рано выйти из режима всех ограничительных мероприятий", – пояснила Ульяна Калинина.

Напомним, с 8 июня Алтайский край перешел к первому этапу снятия ограничений. В регионе разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и свободно гулять парами и семьей. С ограничениями заработали некоторые магазины одежды и обуви, а также салоны красоты. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.06.2020 15:39
- гость -

"Мы сейчас видим, что большая часть населения не соблюдает ни масочный режим, ни противоэпидемический режим, ни режим самоизоляции", что бы соблюдать указания властей, надо верить властям, а им разве можно верить? Как верить власти, когда даже сам президент говорит одно, а делает противоположное? Прежде чем указывать людям, власть сама должна соблюдать законы!

15.06.2020 15:41
гость

вот сволочи.... сразу было понятно что не будут снимать ограничения....

15.06.2020 15:50
- гость -

Дык, эта, пущай только посягнут на планы вождя по победобесию и обнулению - с должностей послетают...

15.06.2020 15:55
- гость -

Ведь какая то чинушка старичкам проездные умышленно выписывает
Полный город людей из группы риска и среди них мусара в масках прогуливаются (боевые осваивают)

15.06.2020 16:22
Гость.

Алтайский край и к первому этапу не готов,куда уж о втором заикаться.

15.06.2020 16:27
- гость -

Плановую медпомощь жителям Алтая не оказываем, а варягов в санатории за деньги Газпрома и с купленными справками пущаем! Логика железная! бесит!

15.06.2020 16:32
- гость -

"14 санаториев открыли после смягчения ограничений в Алтайском крае" - а чего комментарий то убрали!

15.06.2020 16:33
Гость

К 30-му числу ударно пройдём все этапы "послабления",недолго осталось ждать.

15.06.2020 16:38
- гость -

15.06.2020 16:22
Гость.
Алтайский край и к первому этапу не готов,куда уж о втором заикаться.
-----------------------
Совершенно верно!

Но жизнь вносит коррективы. Эпидобстановка в крае усугубляется. Сколько это будет длиться, неизвестно, может, ещё полгода.
Нельзя связывать плановую медицинскую помощь и "этапы". Есть тесты, надо вырабатывать правила лечения в нынешних условиях. И не привязывать плановое лечение к открытию кинозалов, фитнесов и ресторанов.

15.06.2020 16:45
про

Ну, выйдем из ограничений, а все хоть помнят, кто где работал?

15.06.2020 17:38
- гость -

15.06.2020 15:50
- гость -
В Челябинске официально объявили об отказе проводить Парад победы из-за высокой заболеваемости ковидом.

15.06.2020 17:39
- гость -

15.06.2020 16:38
- гость -

Насчет плановой медицины поддерживаю! Остальное из перечисленного Вами может подождать.

15.06.2020 18:11
- гость -

15.06.2020 16:45
про
Ну, выйдем из ограничений, а все хоть помнят, кто где работал?
---------------------
Кто работал, тот и работает. Хватит троллить. Мы не в МСК. Где люди действительно держали карантин и видят ркзультат в виде улучшения эпидобстановки.
У нас многие вышли работать 6 апреля, остальные 13го.

15.06.2020 18:17
гость

а нам и объявлять не надо, вроде новость была что смотрите парад москвы по тв и все

15.06.2020 18:27
- гость -

Мы сейчас видим, что большая часть населения не соблюдает ни масочный режим, ни противоэпидемический режим, ни режим самоизоляции

Видели на дне россии томенко с группой товарищей без масок шлындали

15.06.2020 18:45
- гость -

Торговым центрам никто работать не зазрешал но они работают в Гэлакси вчера народу прошло тыс 100 человек,большинство без средств защиты,ждем новых рекордов по ковиду

15.06.2020 19:18
Елена

Конечно не готовы! ни к 1, ни 2! но голосование то на носу, выпустят - проголосуем, а там неожиданно вспышка образуется очередная! все предсказуемо! про фитнес и кино легко рассуждать, да, согласна, не первоочередная необходимость- но люди без работы и без денег. при этом транспорт битком утром и вечером. поэтому бред все наши полумеры! и ждем 2 волну - да мы из первой еще хз когда выйдем!

16.06.2020 02:55
Botanik

Ездил вчера по городу. Процента три в масках. Еще хотят, чтобы число заболеваний уменьшилось. В головах то что? Солома?
А заболеют, как обычно, самые слабые или самоуверенные в собственном иммунитете.
Запомните, иммунитет нужно наработать. Сам он ниоткуда не возникнет. Хоть вы там пачками глотайте иммуноглобулины.
Ну подскажу, что на солнце быть полезно, раздетым. Но маски пока тоже никто не отменял.

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