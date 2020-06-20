Свыше 50 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

В Алтайском крае умерли еще трое пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Один из них скончался от коронавируса, еще двое — по иным причинам.

Таким образом, на 20 июня в Алтайском крае зарегистрировано 52 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Из них 28 человек умерли от COVID, 21 — по иным причинам, три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amiс.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 73 новых случая заражения коронавирусом. Всего в крае с начала эпидемии насчитали 3 226 инфицированных.