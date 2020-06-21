Несколько патрулей ДПС задерживали пьяного водителя в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что пьяный водитель устроил ДТП на Павловском тракте. Момент задержания прохожие сняли на мобильный телефон.
В комментариях под постом один из пользователей написал, что автомобиль, на котором двигался нетрезвый барнаулец, был угнан. Мужчина, находившийся за рулем, еле стоял на ногах. Техника получила серьезные повреждения. О том, какой ущерб успел нанести лихач, не сообщается.
Задерживали опасного водителя несколько патрулей полиции.
Ранее amic.ru писал о том, что в Бийске пьяный мужчина на иномарке врезался в торговый павильон. Обошлось без пострадавших.
Комментарии
Хоть ещё больше делайте штрафы, им все равно - брать с них нечего. Отбирайте права, они ездят без прав или вообще никогда не получали. Якобы строгая система дает сбои, не учли, кого вырастили или опустили ниже плинтуса за последние 20 лет. Количество их множится.