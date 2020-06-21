Воскресенье, 21 Июнь, 14:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,57
€ 78
20°

576952 +0
Обь
231см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

Несколько патрулей ДПС задерживали пьяного водителя в Барнауле

, ИА "Амител"
Нетрезвый автомобилист устроил серьезное ДТП

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что пьяный водитель устроил ДТП на Павловском тракте. Момент задержания прохожие сняли на мобильный телефон.

В комментариях под постом один из пользователей написал, что автомобиль, на котором двигался нетрезвый барнаулец, был угнан. Мужчина, находившийся за рулем, еле стоял на ногах. Техника получила серьезные повреждения. О том, какой ущерб успел нанести лихач, не сообщается. 

Задерживали опасного водителя несколько патрулей полиции. 

Ранее amic.ru писал о том, что в Бийске пьяный мужчина на иномарке врезался в торговый павильон. Обошлось без пострадавших.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.06.2020 13:26
Пьянь наглеет

21.06.2020 14:28
1

Хоть ещё больше делайте штрафы, им все равно - брать с них нечего. Отбирайте права, они ездят без прав или вообще никогда не получали. Якобы строгая система дает сбои, не учли, кого вырастили или опустили ниже плинтуса за последние 20 лет. Количество их множится.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
14:20
Алтайские полицейские задержали сельских угонщиков мопедов 0
13:55
В Алтайском крае ищут героев для нового масштабного музыкального проекта 0
13:25
Началось первое солнечное затмение в 2020 году 7
13:17
Несколько патрулей ДПС задерживали пьяного водителя в Барнауле 2
12:51
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае 4
12:38
72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 7
12:08
Жириновский предложил изменить формат новогодних каникул в России 17
11:52
15 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Республике Алтай 0
11:18
"Настоящие герои". Виктор Томенко поздравил медиков с профессиональным праздником 2
10:40
В барнаульской квартире рухнул потолок во время ремонта крыши 8
10:02
Депутат поздравил медицинских работников с профессиональным праздником 0
09:39
"Пациенты недолеживают". Врачи центра охраны материнства и детства о дефиците коек 3
09:09
Запас средств защиты для членов избиркомов и голосующих подготовили в Алтайском крае 1
08:40
СМИ: Анастасия Заворотнюк скоро вернется в кино 11
08:03
Алтайский футболист забил первый гол за "Спартак" 1
07:31
"Они убегали". Школьница упала с крыши многоэтажки в Барнауле 90
07:09
Мясников рассказал, какой вид головной боли самый опасный 1
06:32
Не болейте! Веселые поздравления с Днем медика 1
06:01
Прохладно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июня 0
05:46
Солнечное затмение 21 июня 2020. Во сколько его увидят жители Алтайского края? 4
23:56
Такой день. Жители Алтайского края страдают от клещей, а байкеры – от автомобилистов 1
23:16
21 июня жители Алтайского края увидят солнечное затмение 3
22:43
Четверть лесных пожаров в Алтайском крае произошло из-за гроз 0
22:19
Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте 0
21:47
Россиянка убила 12-летнего сына гантелей и залила тело бетоном 3
21:16
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 0
20:45
Путин пообещал медикам повышение отпускных выплат 2
20:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 83 0
19:46
В Алтайском крае водитель насмерть сбил мотоциклиста и скрылся 0
19:16
Полицейским вручили новые служебные автомобили в Барнауле 3
18:41
Барнаульскую поликлинику закрыли на карантин из-за COVID-19 1
18:12
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев 1
17:40
Дендрарий вновь принимает посетителей в Барнауле 0
17:12
Элитная алтайская овцеферма Гукова рискует прекратить работу 4
16:49
Адвокат Ефремова намерен "жестко" побеседовать с актером 4
16:17
Жительница Алтая поверила мошеннику и лишилась своих сбережений 0
15:46
Уже более 8 тысяч человек с коронавирусом скончались в России 0
15:15
498 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю 0
14:44
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса 3
14:15
Алтайский турбизнес просит Виктора Томенко снять "ковидные" ограничения к 26 июня 15
13:45
Медсестра в бикини из Тулы стала моделью 11
13:07
Мотоциклиста сбили в центре Барнаула 2
12:34
В МИД Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне 10
12:00
Свыше 50 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае 9
11:46
В Алтайском крае выявили 73 новых случая заражения коронавирусом 12
11:09
Агроном рассказала, нужно ли мыть малину и землянику 5
10:51
Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика отправят в города и районы Алтайского края 5
10:37
Две организации одного из районов Алтайского края ушли на самоизоляцию 3
10:03
Специалист рассказал, почему устанавливать антивирус на смартфон нет необходимости 1
09:30
25 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.