Несколько патрулей ДПС задерживали пьяного водителя в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что пьяный водитель устроил ДТП на Павловском тракте. Момент задержания прохожие сняли на мобильный телефон.

В комментариях под постом один из пользователей написал, что автомобиль, на котором двигался нетрезвый барнаулец, был угнан. Мужчина, находившийся за рулем, еле стоял на ногах. Техника получила серьезные повреждения. О том, какой ущерб успел нанести лихач, не сообщается.

Задерживали опасного водителя несколько патрулей полиции.

Ранее amic.ru писал о том, что в Бийске пьяный мужчина на иномарке врезался в торговый павильон. Обошлось без пострадавших.