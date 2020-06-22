Назван возраст умерших от коронавируса в Алтайском крае

Только один скончавшийся житель Алтайского края, зараженный коронавирусной инфекцией, был младше 50 лет, заявил в ходе онлайн-брифинга 22 июня глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

По его словам, в общей сложности в регионе умерли 55 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19. При этом коронавирус стал причиной смерти 28 из них, еще три случая находятся на экспертизе. Остальные пациенты скончались от других серьезных заболеваний.

Из 28 погибших от COVID-19 15 человек были в возрасте от 51 до 70 лет, 12 – старше 71 года. Только один умерший относился к возрастной категории от 31 до 50 лет.

Как уже сообщал amiс.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 73 новых случая заражения коронавирусом. Всего в крае с начала эпидемии насчитали 3 371 инфицированного.