73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. При этом летальных исходов за сутки не зарегистрировали.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 40 человек, Тальменский район – 5, Камень- на- Оби, Рубцовск, Славгород – по 4, Курьинский район – 3, Заринск, Новоалтайск, Первомайский район – по 2, Бийск, Горняк, Благовещенский, Волчихинский, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский районы – по одному человеку.
Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 3371. Вылечились 2257 человек, скончались 55 пациентов.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае из-за временной приостановки оказания плановой медицинской помощи утвердили порядок доставки медицинских работников к гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Медицинские организации будут ежедневно определять, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача.
Комментарии
Томенко решил играть с цифрами.... и конечно не открывать бизнес людей.... ведь зачем...можно же делать распил ковидных денег, пока это возможно! а потом просто скупить обанкротившихся.....
не ждите что 2 июля откроют фитнес центры и т.д.. к 1 июля будут легкие послабления, чтобы проголосовать, а потом цифры опять будут выше!
Никогда не думал, что будем проверять статистику новых вирусных, каждый день .И главное новость только об этом. Не больных раком или чем другим. Раньше утром смотрели гороскопы на день, теперь статистику ....
в Кемерово один из самых адекватных губернаторов!
сказал карантин, значит карантин, следил чтобы выполняли!
нужно снять ограничения, снял! бизнес работает!
вот показатель работы, а не писать цифры и наплевательски относиться ко всему как Томенко....
Кемеровская область поставляет уголь стране. Не до медицинских экспериментов. Поэтому там границы региона закрыты. Зараженных выявляют,изолируют, лечат. У них в некоторых городах нет инфицированных второй месяц.
Население АК больше подходит для опытов. Не такой важный регион. Поэтому пусть заражаются и заражаются.
22.06.2020 13:22
гость
Посмотрите, у нас количество выздоровевших в сутки стабильно намного меньше заболевших, а хотелось бы наоборот. Вывод: пока что ко всем рекомендациям наплевательски относятся сами жители. Отсюда и нет снижения показателей. Кто вам должен маски надевать в общественных местах, губернатор что ли?
22.06.2020 13:45
- гость -
а что сделал Томенко? он даже свои распоряжения не может контролировать... ему просто наплевать на всех! он уже мысленно давно в Москве...
а про цифры от Томенко - сплошное вранье! постоянно одинаковые! +-2
в том же Кемерово сильно варьируются цифры и это видно что реальные цифры!
Губернатора оценивают не за разрезание ленточек на мероприятиях... он же не Тамада....
не ждите что 2 июля откроют фитнес центры
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Зачем прививать нарциссизм?
22.06.2020 12:58
гость
И каких обанкротившихся он будет скупать? Кто не смог квартал на плаву продержаться?
Кому такие банкроты нужны.
22.06.2020 13:41
- гость -
Да и смертность в АК выше намного,чем в Кемской волости.
как вы думаете, по каким критериям люди оценивают работу губернатора?
Пиши свои мысли!
И сразу станет понятно какой у нас губернатор.....