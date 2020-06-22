73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. При этом летальных исходов за сутки не зарегистрировали.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 40 человек, Тальменский район – 5, Камень- на- Оби, Рубцовск, Славгород – по 4, Курьинский район – 3, Заринск, Новоалтайск, Первомайский район – по 2, Бийск, Горняк, Благовещенский, Волчихинский, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский районы – по одному человеку.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 3371. Вылечились 2257 человек, скончались 55 пациентов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае из-за временной приостановки оказания плановой медицинской помощи утвердили порядок доставки медицинских работников к гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Медицинские организации будут ежедневно определять, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача.