Глава Минпросвещения Сергей Кравцов планирует посетить Алтайский край

Министр просвещения России Сергей Кравцов планирует 3 июля приехать в Белокуриху, сообщает Telegram-канал "Алтайский сыр".
По информации канала, глава министерства планирует посетить одну из школ курортного города в первый день ЕГЭ, однако подробный план визита пока согласовывается.
Также вместе с Кравцовым в Алтайский край может прилететь и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Компания занимается финансированием различных инвестиционных проектов, в том числе проектов социального взаимодействия и сферы образования.
Напомним, что 3 июля в России начнется единый государственный экзамен, перенесенный с конца мая из-за пандемии коронавируса. Первыми школьники сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ.
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