Из-за коронавируса ЕГЭ перенесли на 29 июня 2020. Только вот сдавать в этот день выпускники ничего не будут. Рособрнадзор скорректировал расписание выпускных работ для 11-х классов и перенес первые экзамены на июль. На какие числа поставили ЕГЭ и состоятся ли пробные срезы знаний – читайте в материале amic.ru.
Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и закончится 23 июля.
- 3 июля – по географии, литературе и информатике;
- 6 и 7 июля – по русскому языку;
- 10 июля – по профильной математике;
- 13 июля 2020 – по истории и физике;
- 16 июля 2020 – по обществознанию и химии;
- 20 июля 2020 – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;
- 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Русский язык в этом году – самый массовый экзамен. Именно поэтому его будут сдавать в два потока.
29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Однако, как уточнили в пресс-службе министерства, предварительные экзамены проведут без присутствия школьников.
"Принято коллегиальное решение провести 29 и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли чувствовать себя безопасно в аудиториях", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Если по уважительным причинам не получится поучаствовать в ЕГЭ в июле, то тогда сможете попасть в дополнительный период проведения экзаменов. Он запланирован на период с 3 по 8 августа 2020.
- 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;
- 5 августа – по русскому языку;
- 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;
- 8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Как обычно, но только с усиленным санитарным контролем. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора,
- в помещениях проведут дезинфекцию;
- на входе в пункты проведения экзаменов будут измерять температуру тела;
- в помещении установят дозатор с антисептиком;
- рассадку выпускников в аудиториях организуют на расстоянии не менее 1,5 метра и в шахматном порядке.
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