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Новости

На Алтае дискотекой отметили открытие турбаз. Видео

, ИА "Амител"
На запись попало не меньше сотни танцующих людей

В интернете появилась видеозапись, сделанная в одном из популярных мест отдыха туристов на озере Ая.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале "Барнаульский нытик", видно столпотворение людей напротив сцены.

О соблюдении социальной дистанции никакой речи не идет – люди танцевали почти вплотную друг к другу.

Примечательно, что дискотеку устроили предположительно в первый же день после официального открытия туристических баз в Горном Алтае.

Как ранее писал amic.ru, с 3 июня им разрешил работать глава региона Олег Хорохордин по результатам заседания регионального оперштаба по ситуации с COVID-19. При этом базы обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.07.2020 18:10
- гость -

ждем новое поступление ковидных

4.07.2020 18:15
1

это писец!

4.07.2020 18:20
- гость -

4.07.2020 18:10
- гость -

жди

4.07.2020 18:31
- гость -

Они похоже на собачек которые сорвались с цепи))))

4.07.2020 18:38
Житель Барнаула

Сколько же "баранов"!

4.07.2020 18:50
- гость -

На кадрах видно столпотворение людей напротив сцены. На запись попало не меньше сотни танцующих людей

О соблюдении социальной дистанции никакой речи не идет – люди танцевали почти вплотную друг к другу.

И это В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4.07.2020 18:55
Вася

Все кто боится: увольтесь с работы, не ходите в магазины , не пользуйтесь общественным транспортом и сидите дома, и хватит ныть

4.07.2020 19:00
Гость

Жителю Барнаула -баран это ты! Боитесь, сидите дома! Заколебали уже психопаты, вылезли в связи с вирусом и все успокоится не можете !

4.07.2020 19:11
гость

вирус наверно глазам своим не поверил, просто поле не паханное

4.07.2020 19:15
-гость-

Василий 18:55
а вы полагаете дискотека во время пандемии это жизненно важная необходимость?

4.07.2020 19:15
- гость -

А кого-то удивил сей факт?
Те ,кто подписывал приказ об открытии туристического сезона, явно догадывались, как будет проходить отдых.

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