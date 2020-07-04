На Алтае дискотекой отметили открытие турбаз. Видео

В интернете появилась видеозапись, сделанная в одном из популярных мест отдыха туристов на озере Ая.
На кадрах, опубликованных в telegram-канале "Барнаульский нытик", видно столпотворение людей напротив сцены.
О соблюдении социальной дистанции никакой речи не идет – люди танцевали почти вплотную друг к другу.
Примечательно, что дискотеку устроили предположительно в первый же день после официального открытия туристических баз в Горном Алтае.
Как ранее писал amic.ru, с 3 июня им разрешил работать глава региона Олег Хорохордин по результатам заседания регионального оперштаба по ситуации с COVID-19. При этом базы обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
Комментарии
ждем новое поступление ковидных
это писец!
4.07.2020 18:10
- гость -
жди
Они похоже на собачек которые сорвались с цепи))))
Сколько же "баранов"!
На кадрах видно столпотворение людей напротив сцены. На запись попало не меньше сотни танцующих людей
О соблюдении социальной дистанции никакой речи не идет – люди танцевали почти вплотную друг к другу.
И это В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все кто боится: увольтесь с работы, не ходите в магазины , не пользуйтесь общественным транспортом и сидите дома, и хватит ныть
Жителю Барнаула -баран это ты! Боитесь, сидите дома! Заколебали уже психопаты, вылезли в связи с вирусом и все успокоится не можете !
вирус наверно глазам своим не поверил, просто поле не паханное
Василий 18:55
а вы полагаете дискотека во время пандемии это жизненно важная необходимость?
А кого-то удивил сей факт?
Те ,кто подписывал приказ об открытии туристического сезона, явно догадывались, как будет проходить отдых.