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В Бийске полицейские накрыли цех по производству "паленки"

, ИА "Амител"
Как долго функционировало это производство - неизвестно

Правоохранительные органы в Бийске накрыли цех по производству поддельного алкоголя. Полицейские изъяли почти четыре тысячи бутылок самопала, рассказало "Бийское телевидение".

Мужчина, который отвечал за нелегальное производство, пояснил, что всю продукцию он сделал сам путем разбавления спирта. Предполагается, что рынок сбыта опасного алкоголя не заканчивался Бийском. 

Правоохранители провели обыски в гаражах, где хранилась продукция, а также посетили остальных членов преступной группировки. Помимо готовой продукции, они изъяли 230 литров спирта, акцизные марки и этикетки, блокноты с записями, деньги, телефоны и компьютер. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.07.2020 10:21
АБОРИГЕН

Всё это похоже на какую-то разводку:
Наркотики нельзя, но можно водку.©

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