Пять пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрированы еще пять смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.
В двух случаях причиной стал COVID-19, в трех — иные причины смерти. Всего скончалось 109 человек, в том числе 47 случаев от COVID-19, 59 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Число зараженных за прошедшие сутки увеличилось на 171. Всего в регионе 4709 инфицированных.
Ранее amic.ru сообщал о том, что еще один зараженный коронавирусом умер в Республике Алтай. Скончалась 71-летняя жительница Кош-Агачского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистогой системы. С начала пандемии в регионе умерло уже четыре пациента.
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