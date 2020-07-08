Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае, сообщают в региональном оперативном штабе.
"За сутки скончалось 4 человека: 2 — от COVID-19, 2 — иные причины смерти", — уточнили в оперштабе.
Таким образом, всего в регионе скончались 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Как ранее писал amic.ru, 8 июля стало известно о рекордном числе зараженных коронавирусом за сутки в Алтайском крае — заболели еще 188 человек. За этот же период выздоровело 123 человека, из них 12 детей.
Комментарии
Браво господин Томенко! Браво, господин Попов!
Вы доказали что вы очень эффективные управленцы. Можете идти.
И эту еще, из роспотребнадзора, с собой прихватите...
8.07.2020 12:42
- гость
А что список короткий???
8.07.2020 12:42
- гость -
Кто то элементарные меры не соблюдает, а виноваты они? Да у нас на реках тонет больше.
8.07.2020 12:42
- гость -
Вам, долботронам, из каждого утюга вещают: "Надевайте маски, держите дистанцию, не толпитесь, мойте руки!", так нет же, кучка индивидуумов орёт, как потерпевшие, что им должны всё дать бесплатно, а раз не дают, то и носить не будем... "назло бабушке отморожу уши", как-то так... нет контроля? Согласен. Получается что вы все САМИ просите, чтобы вам ввалили горячих за несоблюдение правил (до самих же не доходит), потом будете выть, что злобны полицейские вас обижают. Ну а виноваты будут все (перечислять не буду).