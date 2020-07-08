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Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее количество летальных случаев в регионе достигло 113
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Еще четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае, сообщают в региональном оперативном штабе.

"За сутки скончалось 4 человека: 2 — от COVID-19, 2 — иные причины смерти", — уточнили в оперштабе.

Таким образом, всего в регионе скончались 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Как ранее писал amic.ru, 8 июля стало известно о рекордном числе зараженных коронавирусом за сутки в Алтайском крае — заболели еще 188 человек. За этот же период выздоровело 123 человека, из них 12 детей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.07.2020 12:42
- гость -

Браво господин Томенко! Браво, господин Попов!
Вы доказали что вы очень эффективные управленцы. Можете идти.
И эту еще, из роспотребнадзора, с собой прихватите...

8.07.2020 13:10
- гость -

8.07.2020 12:42
- гость
А что список короткий???

8.07.2020 13:32
- гость -

8.07.2020 12:42
- гость -

Кто то элементарные меры не соблюдает, а виноваты они? Да у нас на реках тонет больше.

8.07.2020 14:35
- гость -

8.07.2020 12:42
- гость -

Вам, долботронам, из каждого утюга вещают: "Надевайте маски, держите дистанцию, не толпитесь, мойте руки!", так нет же, кучка индивидуумов орёт, как потерпевшие, что им должны всё дать бесплатно, а раз не дают, то и носить не будем... "назло бабушке отморожу уши", как-то так... нет контроля? Согласен. Получается что вы все САМИ просите, чтобы вам ввалили горячих за несоблюдение правил (до самих же не доходит), потом будете выть, что злобны полицейские вас обижают. Ну а виноваты будут все (перечислять не буду).

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