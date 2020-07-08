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В Алтайском крае выявили рекордное число заболевших COVID-19

, ИА "Амител"
Общее число заболеваний в регионе увеличилось до 4897
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 188 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Это новый рекорд.

"На 8 июля в Алтайском крае зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск – 23, Тальменский район – 17, Михайловский район – 13, Рубцовск – 8, Новоалтайск – 7, Алейск – 4, Белокуриха – 3, Заринск – 3, Красногорский район – 3, Павловский район – 3, Рубцовский район – 3, Яровое – 3, Петропавловский район – 2, Бурлинский район – 2, Кытмановский район – 2, Славгород, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему", — уточнили в оперштабе. 

Таким образом, всего в крае насчитывается 4897 инфицированных, выписаны по выздоровлению 3479, 123 из них — за последние сутки. Тяжелобольных пациентов в регионе 93, из них на аппарате ИВЛ находится 21 человек.

Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Виктор Томенко провел экстренное совещание по вопросу распространения коронавирусной инфекции в регионе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.07.2020 12:25
krash

Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Виктор Томенко провел экстренное совещание по вопросу распространения коронавирусной инфекции в регионе.


дык и че? посидели. потрындели. действа где? че ? Витя? Вите надо выйти..... пора чето делать.

8.07.2020 12:27
- гость -

так ведь подсмотреть не у кого, а сами ничего не можем

8.07.2020 12:33
- гость -

Кошмар!!!!
Когда во многих регионах идет снижение,Алтайский край уверенно наращивает обороты. О чём думали власти,когда снимали все ограничения?

8.07.2020 12:37
- гость -

вот тут наш график
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-altajskom-krae/

хорошо видно что после голосования рост пошел

8.07.2020 12:37
- гость -

Виктор, когда начнешь работать со своей командой? Совесть есть?
А впрочем для кого тут пишем комментарии, они их не читают, а если и читают, то те что предоставит им пресс служба.
Вон, Песков был удивлен что еще есть зарплаты в 15 тысяч.

Вся власть смотрит на Москву, смотрит и писается брать на себя ответственность и принимать решения.

8.07.2020 12:37
- гость -

В Белокурихе только начался сезон,уже 8 заболевших!!!

8.07.2020 12:38
- гость -

не блокируйте мой пост

8.07.2020 12:38
krash

@О чём думали власти,когда снимали все ограничения?@ как это о чем? сами же люди хлопали в лаодши и радовались, что Витя герой, не даст экономики краю загнуться, есть стальные яйца, когда все закрываются, мы открываемся....вот они...яйца.
А теперь даже решений никаких нет. да и поздно решать. щас еще результаты голосвания подоспеют....ждем 500+ в сутки

8.07.2020 12:39
- гость -

Нужны волонтёры с пулемётами! Иначе - никак! Только тотальная война с канаровирусами!

8.07.2020 12:40
Я не робот

Видимо кто-то наверху не понимает всей серьезности проблемы, а ведь именно для этого они и создали оперштаб.. Нужны действенные меры, были возможно... Например, стоило задуматься прежде чем разрешать работать кафешкам(ЭТО ЖЕ ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!!!) даже на вынос.
Под носом у администрации молодежь из разных концов города без масок снуют вокруг кофешек, распространяя заразу по всему городу. Так общество помогает врачам справиться с бедой.

8.07.2020 12:44
Вит

О парадный выходной и голосование начали приносить результаты...

8.07.2020 12:45
- гость -

Хватит уже просить у понаехавших каких то действий. ВП и его команде мы до лампочки, ждут следующей остановки станция Москва. Человек с трибун кричит наш край, земляки итд, а сам даже недвижимость здесь не приобрёл а это о чем то говорит. Только сами себя спасем и защитим. Носите маски, по минимум посещаете места скопления людей. Все здоровья, берегите себя!

8.07.2020 12:45
- гость -

В транспорте в масках только пожилые люди. Чего тогда хотим, чуда?

8.07.2020 12:46
- гость -

Да и те наверное занижены. Вон в Змеиногорске как вспыхнуло активно, перешагнули Барнаул, пришлось прикрыть населенный пункт даже. А потом бац! и чисто, один проскочил как то еще и все. Нет больных. Может быть? Или местные делают все что бы таких там не было? Слишком сильно привлекли к себе внимание в свое время. Мое мнение-гонят они, скрывают

8.07.2020 12:46
АБОРИГЕН

Кого это может волновать? Обнуление прошло, всё, больше от вас и вы сами, никому не нужны. Как нибудь сами теперь выгребайте. Если Путин и ЕДРО до сих пор у власти, значит граждан всё устраивает.

8.07.2020 12:48
- гость -

8.07.2020 12:38
krash
... герой, не даст экономики края загнуться.

А лечить такое количество больных коронавирусом,оплачивать больничные, оплачивать врачам,социальным работникам,создавать места в госпиталях - это никак не влияет на экономику края? А жизнь и здоровье людей?

8.07.2020 12:48
666

Такие все умные-типа надо все закрыть,а жрать что,мы не пенсионеры блин,нам детей кормить надо-ну платите всем зарплаты,я дома посижу

8.07.2020 12:50
гость

Когда власти 3 месяца назад снимали ограничения, они думали об экономике. Сейчас может получиться, что они тогда сделали только хуже. Если не будет хватать больниц и медиков, начнут закрываться предприятия и организации, будет полная опа.

8.07.2020 12:51
krash

8.07.2020 12:48
666 да причем тут все закрыть.

Я каждый день ежу например по Г.Исакова, ПОЛНЫЙ фонтан напротив АДМИНИСТРАЦИИ, все купаются, балдеют, веселятся.

В этом крайняя необходимость? сколько контактов дети втой воде поимели? достаточно одного зараженного - все дети заразились.
Они пришли домой - заразили родителей.


Вот о чем речь. У нас даже напротив администрации порядок не могут навести, о чем можно говорить. только штрафы могут вводить, а через квартал патруль ДПС стоит, ловит водителей, вдруг кто пешика не пропустит. а ДПС должен стоять У фонтана, разгонять молодежь.

в фонтане вообще купание запрещено а тут эпидемия. и всем класть. устроили купальную зону.

8.07.2020 12:52
- гость -

Витек ты чего такой малоэффективный?

8.07.2020 12:53
гость

Граждан Москвы сейчас устраивает ситуация с сокращением зараженных. И граждан примерно 90 % регионов России сокращение зараженных устраивает. Сейчас практически только граждан Алтайского края ситуация с короной сильно не устраивает

8.07.2020 12:54
ИМХО

Панику прекратить! Достаем маски, перчатки, в общественные места только по крайней необходимости, максимально ограничиваем контакты с родственниками и друзьями. За пределы своих населенных пунктов выезжаем тоже только по самой крайней необходимости. Властям - усилить контроль за соблюдением масочного режима, ограничить работу магазинов, туробъектов, запретить (а главное - обеспечить соблюдение запрета) массовые мероприятия.

8.07.2020 12:55
- гость -

8.07.2020 12:48
Не закрыть!
Просто те меры,которые вводились,никак не контролировали.Были дискотеки с колоссальным количеством людей, пляжи, про магазины уже миллион раз писали,битком набитые автобусы и т.д. Вот и всплеск!

8.07.2020 12:55
ЯЛЕГЕНДА

Закройте город !!!!

8.07.2020 12:56
гость

Предприятия и организации, в том числе бюджетные, сейчас будут закрываться не потому, что их кто-то будет закрывать, а потому что работники будут уходить на больничный

8.07.2020 12:57
- гость -

Еще недавно навальнята тут писали что власти приписывают. Теперь оказывается занижают. Вы уж там разберитесь со своими методичками.

8.07.2020 12:58
ИМХО

Без введения строгих ограничений с ситуацией не справиться. Это факт.

8.07.2020 13:02
Трутень

Обогнали подмосковье? Поздравляю товарищи! Нужно устроить поэтому поводу праздник и тогда все эти ЯНАО и ХМАО загасить.

8.07.2020 13:06
- гость -

8.07.2020 12:57
- гость -

А чего тут разбираться? Перед парадом начали снижать, а после поправок отпускать...

8.07.2020 13:07
Виктор

Люди !!!А-У!!Носите Пожалуйста маски,страшно становится. На вокзалах города Барнаула,пора вводить контроль. Томенко В хватит народ кормить пряниками ,нужен и кнут.

8.07.2020 13:12
гость

Две три недели строгого карантина или коек не хватит. Автобус 19 рейс на 7 утра кондуктор без намека маски.

8.07.2020 13:12
гость

Томенко выгодно высокие цифры!!! потому что опять же выделили деньги на ковид! а деньги нужно освоить! так что хватит паниковать!

8.07.2020 13:13
- гость -

вот попёрло, с нетерпением ждем qr кодов
а вот пришло бы голосовать известно за что больше 50%...

8.07.2020 13:18
гость

Уважаемые собеседники! Вам, не кажется, что это начинают выравнивать статистику до дня голосования. сниженные до этого показатели, повлияли на выделение федеральных средств на лечение и соответственно и оплату врачам. Теперь подгоняют под факт?
Если это не так, то значит наша "власть" попросту не может или вообще не хочет контролировать ситуацию. Вчера "прозаседали", а решений нет, ясно, что не дали указаний.

8.07.2020 13:19
гость

надо писать петицию и увольнять Попова вместе с Томенко!

8.07.2020 13:19
Москвич

По всей сибири и средней азии идёт обвальный рост инфицирования.
Это всё не просто так!
И время готовиться к удару бубонной чумы!

8.07.2020 13:20
гость

Томенко выгодно высокие цифры, а остальным регионам не выгодны

8.07.2020 13:22
- гость -

8.07.2020 13:18
гость

Кажется! По-этому и нет решений на совещании... Решили подождать выравнивания после занижения, если не будет, снова соберут экстренное заседание и будут торговаться

8.07.2020 13:22
гость

У большинства регионов снижение прет

8.07.2020 13:23
- гость -

Что в соц сетях, что тут одни и те же орут одними и теми же словами.. узнаю Никитина... громче все

8.07.2020 13:26
гость

Кто такой Никитин?

8.07.2020 13:27
- гость -

Сейчас скажут, что виноваты летники, а не голосование и поправки.
Кажется в УК РФ была такая статья, как преступная халатность, которая может отягчаться тяжким вредом здоровью и смертью.
ВВП за это не подтянуть, а вот местные власти - можно.
Есть мнение, что эти рекордные заболевшие, это те, кого не включали в статистику в течении недели голосования, сейчас просто выкатывают - так вот пусть и отвечают.
Так что идем ровно, как и шли.
К середине Августа ждем цифры в 10тыс. заболевших в Барнауле. К сентябрю - 20тыс. (если опираться на майскую статистику прироста)

8.07.2020 13:29
гость

Гостю 13:12
Две три недели строгого карантина или коек не хватит

Достали вы со своим строгим карантином! Что изменится через 2-3 недели если ВСЕ дома отсидят? НИ-ЧЕ-ГО!!! будет еще хуже, заболеем все разом и будет как в Казахстане, где теперь ни коек ,ни врачей не хватает. Россия направила медиков туда, сами не справляются уже. А тоже наивные думали, что отсидят и вирус исчезнет, не будет заболевших.

8.07.2020 13:36
- гость -

8.07.2020 13:22
гость
У большинства регионов снижение прет

Пока даже у половины регионов нет снижения.
Но Алтайский край, конечно, отличился в последние дни.

8.07.2020 13:38
- гость -

Сейчас скажут, что виноваты летники, а не голосование и поправки.
------------------------------
Голосовали во всех регионах, а взрывной рост вроде бы только в нашем.
Вы, аборигены, думать совсем разучились.

8.07.2020 13:48
гость

Попов раздувает статистику, а Томенко кивает в ответ.....

8.07.2020 13:48
альчапино

мякотка будет через пару недель, сейчас мы видим только результат двухнедельной давности.

8.07.2020 13:50
гость

в Москве живут 20 млн, зараженных 600-700 в день., есть метро с толпой народу!
в Барнауле 600 тыс, зараженных почти 200 в день
вывод какой? Томенко нужны высокие цифры! деньги...деньги.... захват бизнеса который разорится... вот и вся причина!

8.07.2020 13:51
гость

8.07.2020 13:36
- гость -
Пока даже у половины регионов нет снижения.

У половины есть. И темно красных кружков, регионы. в которых большой идет рост, уже не много. А самый большой рост в Алтайском крае

8.07.2020 13:54
- гость -

Садиться на строгий карантин-не выход. А вот поголовное ношение масок и перчаток стоит попробовать, разумеется в общественных местах и с применением штрафов к неносящим.

8.07.2020 13:56
Гость

Уму не постижима логика краевых властей - ослабление противоэпидемических мероприятий на фоне ухудшения эпид.ситуации (роста кол-ва выявленных, с клинической симптоматикой, тяжелых случаев и смертности!).
Прокуратуре следовало бы дать правовую оценку адекватности принимаемых мер Роспотребнадзором и губернатором края. Насколько оправдано послабление антиковидных мер на фоне роста выявленных больных короновирусом, а также оценку бездействия властей и Роспотребнадзора за исполнением и соблюдением обязательных антиковидных мер населением и на предприятиях края.

8.07.2020 13:57
- гость -

8.07.2020 13:50
гость
нужны высокие цифры! деньги...деньги...

Когда цифры были небольшими, вы писали, что власти нужны небольшие цифры, что занижают.
Что-то ржу с вас, навальнят. Надо же быть такими тупыми.

8.07.2020 13:57
Уповающим на коллективный

У жителей Испании стали исчезать антитела к коронавирусу. Об этом рассказали представители Минздрава страны, заявив, что антитела к COVID-19 были выявлены лишь у 5,2% населения. Такой показатель является очень низким, а значит говорить о том, что ситуация с коронавирусом стабилизируется рано, так как он все также остается опасным и смертельным. Более того, о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу говорить и вовсе не приходится. Результаты исследования показали, что у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое. Предполагается, что в таких случаях иммунитет у переболевших был временным и неполным. Между тем, недавно сообщалось, что власти Испании снова закрыли пляжи и ввели ограничения.

8.07.2020 14:01
Mestnyi122

8.07.2020 12:46
АБОРИГЕН
Кого это может волновать? Обнуление прошло, всё, больше от вас и вы сами, никому не нужны. Как нибудь сами теперь выгребайте. Если Путин и ЕДРО до сих пор у власти, значит граждан всё устраивает.
--
А граждан спрашивали?

8.07.2020 14:01
- гость -

8.07.2020 13:57
Уповающим на коллективный

Кроме антител, существует еще Т-клеточный иммунный ответ. Если бы у нас от каждой инфекционной болезни оставались антитела, у нас бы вся кровь состояла только из антител. ))

8.07.2020 14:03
гость

Томенко нужны высокие цифры, а Собянину не нужны? Томенко хочет захватить бизнес, который разорится, а Собянин не хочет? И половина регионов не хотят. Такой умный Томенко и такие тупые другие главы регионов?

8.07.2020 14:06
Гость

Так и есть) После любой перенесенной инфекции вырабатываются АТ, они циркулируют в крови.
Клеточный иммунитете в данном случае бессильный - косит смертушка ковидных.

8.07.2020 14:11
гость

в других регионах если был карантин, то губер следил за всем, контролировал! а у нас пофиг ему на всех.... временно сидит в кресле и конечно ищет заработать денег и уехать в Москву, где живет его дочь и жена!

8.07.2020 14:11
Как то так

8.07.2020 13:27
- гость -
Сейчас скажут, что виноваты летники, а не голосование и поправки.
Кажется в УК РФ была такая статья, как преступная халатность, которая может отягчаться тяжким вредом здоровью и смертью.
ВВП за это не подтянуть, а вот местные власти - можно.
Есть мнение, что эти рекордные заболевшие, это те, кого не включали в статистику в течении недели голосования, сейчас просто выкатывают - так вот пусть и отвечают.

Вот может вы в рамках уголовного дела и докажите, что вспышка связана с голосованием. А так только с печки врагам грозить может))) В прокуратуру пишите, в прокуратуру.

8.07.2020 14:15
Дмитрий

когда вы поймете что вырус есть от него заболевают и мрут, надевайте маски стойте в транспорте и магазинах на почте подальше друг от друга, не будьте глупцами

8.07.2020 14:16
- гость -

8.07.2020 14:06
Гость

Для сведения. Антитела в крови существуют недолго, иначе ОРВИ не болели бы каждый год. А клеточный иммунитет как раз таки сильный, именно он не дает развиться заболеванию, когда оно проходит бессиптомно.

8.07.2020 14:21
- гость -

Какие там регионы в цифровой проект по образованию попали? У всех рост?

Не истерите, все переболеем. В основном без симптомов. Меня больше интересует, где без денег на антитела можно сдать.

Ps ощущение, что большинство комментариев выше один человек писал.

8.07.2020 14:22
гость

Тупое стадо? Вирус в телевизоре

8.07.2020 14:23
Гость

Недолго - понятие относительное.
Про сильный клеточный иммунитете, который якобы развивается у бессимптомников - это лично ваш бред или коллективного разума типа рен-тв?)
Можете мне не отвечать, не интересно общаться с дилетантом.

8.07.2020 14:26
-гость-

спасибо деду за победу

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