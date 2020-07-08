В Алтайском крае выявили рекордное число заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 188 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Это новый рекорд.
"На 8 июля в Алтайском крае зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск – 23, Тальменский район – 17, Михайловский район – 13, Рубцовск – 8, Новоалтайск – 7, Алейск – 4, Белокуриха – 3, Заринск – 3, Красногорский район – 3, Павловский район – 3, Рубцовский район – 3, Яровое – 3, Петропавловский район – 2, Бурлинский район – 2, Кытмановский район – 2, Славгород, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему", — уточнили в оперштабе.
Таким образом, всего в крае насчитывается 4897 инфицированных, выписаны по выздоровлению 3479, 123 из них — за последние сутки. Тяжелобольных пациентов в регионе 93, из них на аппарате ИВЛ находится 21 человек.
Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Виктор Томенко провел экстренное совещание по вопросу распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Комментарии
Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Виктор Томенко провел экстренное совещание по вопросу распространения коронавирусной инфекции в регионе.
дык и че? посидели. потрындели. действа где? че ? Витя? Вите надо выйти..... пора чето делать.
так ведь подсмотреть не у кого, а сами ничего не можем
Кошмар!!!!
Когда во многих регионах идет снижение,Алтайский край уверенно наращивает обороты. О чём думали власти,когда снимали все ограничения?
вот тут наш график
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-altajskom-krae/
хорошо видно что после голосования рост пошел
Виктор, когда начнешь работать со своей командой? Совесть есть?
А впрочем для кого тут пишем комментарии, они их не читают, а если и читают, то те что предоставит им пресс служба.
Вон, Песков был удивлен что еще есть зарплаты в 15 тысяч.
Вся власть смотрит на Москву, смотрит и писается брать на себя ответственность и принимать решения.
В Белокурихе только начался сезон,уже 8 заболевших!!!
не блокируйте мой пост
@О чём думали власти,когда снимали все ограничения?@ как это о чем? сами же люди хлопали в лаодши и радовались, что Витя герой, не даст экономики краю загнуться, есть стальные яйца, когда все закрываются, мы открываемся....вот они...яйца.
А теперь даже решений никаких нет. да и поздно решать. щас еще результаты голосвания подоспеют....ждем 500+ в сутки
Нужны волонтёры с пулемётами! Иначе - никак! Только тотальная война с канаровирусами!
Видимо кто-то наверху не понимает всей серьезности проблемы, а ведь именно для этого они и создали оперштаб.. Нужны действенные меры, были возможно... Например, стоило задуматься прежде чем разрешать работать кафешкам(ЭТО ЖЕ ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!!!) даже на вынос.
Под носом у администрации молодежь из разных концов города без масок снуют вокруг кофешек, распространяя заразу по всему городу. Так общество помогает врачам справиться с бедой.
О парадный выходной и голосование начали приносить результаты...
Хватит уже просить у понаехавших каких то действий. ВП и его команде мы до лампочки, ждут следующей остановки станция Москва. Человек с трибун кричит наш край, земляки итд, а сам даже недвижимость здесь не приобрёл а это о чем то говорит. Только сами себя спасем и защитим. Носите маски, по минимум посещаете места скопления людей. Все здоровья, берегите себя!
В транспорте в масках только пожилые люди. Чего тогда хотим, чуда?
Да и те наверное занижены. Вон в Змеиногорске как вспыхнуло активно, перешагнули Барнаул, пришлось прикрыть населенный пункт даже. А потом бац! и чисто, один проскочил как то еще и все. Нет больных. Может быть? Или местные делают все что бы таких там не было? Слишком сильно привлекли к себе внимание в свое время. Мое мнение-гонят они, скрывают
Кого это может волновать? Обнуление прошло, всё, больше от вас и вы сами, никому не нужны. Как нибудь сами теперь выгребайте. Если Путин и ЕДРО до сих пор у власти, значит граждан всё устраивает.
8.07.2020 12:38
krash
... герой, не даст экономики края загнуться.
А лечить такое количество больных коронавирусом,оплачивать больничные, оплачивать врачам,социальным работникам,создавать места в госпиталях - это никак не влияет на экономику края? А жизнь и здоровье людей?
Такие все умные-типа надо все закрыть,а жрать что,мы не пенсионеры блин,нам детей кормить надо-ну платите всем зарплаты,я дома посижу
Когда власти 3 месяца назад снимали ограничения, они думали об экономике. Сейчас может получиться, что они тогда сделали только хуже. Если не будет хватать больниц и медиков, начнут закрываться предприятия и организации, будет полная опа.
8.07.2020 12:48
666 да причем тут все закрыть.
Я каждый день ежу например по Г.Исакова, ПОЛНЫЙ фонтан напротив АДМИНИСТРАЦИИ, все купаются, балдеют, веселятся.
В этом крайняя необходимость? сколько контактов дети втой воде поимели? достаточно одного зараженного - все дети заразились.
Они пришли домой - заразили родителей.
Вот о чем речь. У нас даже напротив администрации порядок не могут навести, о чем можно говорить. только штрафы могут вводить, а через квартал патруль ДПС стоит, ловит водителей, вдруг кто пешика не пропустит. а ДПС должен стоять У фонтана, разгонять молодежь.
в фонтане вообще купание запрещено а тут эпидемия. и всем класть. устроили купальную зону.
Витек ты чего такой малоэффективный?
Граждан Москвы сейчас устраивает ситуация с сокращением зараженных. И граждан примерно 90 % регионов России сокращение зараженных устраивает. Сейчас практически только граждан Алтайского края ситуация с короной сильно не устраивает
Панику прекратить! Достаем маски, перчатки, в общественные места только по крайней необходимости, максимально ограничиваем контакты с родственниками и друзьями. За пределы своих населенных пунктов выезжаем тоже только по самой крайней необходимости. Властям - усилить контроль за соблюдением масочного режима, ограничить работу магазинов, туробъектов, запретить (а главное - обеспечить соблюдение запрета) массовые мероприятия.
8.07.2020 12:48
Не закрыть!
Просто те меры,которые вводились,никак не контролировали.Были дискотеки с колоссальным количеством людей, пляжи, про магазины уже миллион раз писали,битком набитые автобусы и т.д. Вот и всплеск!
Закройте город !!!!
Предприятия и организации, в том числе бюджетные, сейчас будут закрываться не потому, что их кто-то будет закрывать, а потому что работники будут уходить на больничный
Еще недавно навальнята тут писали что власти приписывают. Теперь оказывается занижают. Вы уж там разберитесь со своими методичками.
Без введения строгих ограничений с ситуацией не справиться. Это факт.
Обогнали подмосковье? Поздравляю товарищи! Нужно устроить поэтому поводу праздник и тогда все эти ЯНАО и ХМАО загасить.
8.07.2020 12:57
- гость -
А чего тут разбираться? Перед парадом начали снижать, а после поправок отпускать...
Люди !!!А-У!!Носите Пожалуйста маски,страшно становится. На вокзалах города Барнаула,пора вводить контроль. Томенко В хватит народ кормить пряниками ,нужен и кнут.
Две три недели строгого карантина или коек не хватит. Автобус 19 рейс на 7 утра кондуктор без намека маски.
Томенко выгодно высокие цифры!!! потому что опять же выделили деньги на ковид! а деньги нужно освоить! так что хватит паниковать!
вот попёрло, с нетерпением ждем qr кодов
а вот пришло бы голосовать известно за что больше 50%...
Уважаемые собеседники! Вам, не кажется, что это начинают выравнивать статистику до дня голосования. сниженные до этого показатели, повлияли на выделение федеральных средств на лечение и соответственно и оплату врачам. Теперь подгоняют под факт?
Если это не так, то значит наша "власть" попросту не может или вообще не хочет контролировать ситуацию. Вчера "прозаседали", а решений нет, ясно, что не дали указаний.
надо писать петицию и увольнять Попова вместе с Томенко!
По всей сибири и средней азии идёт обвальный рост инфицирования.
Это всё не просто так!
И время готовиться к удару бубонной чумы!
Томенко выгодно высокие цифры, а остальным регионам не выгодны
8.07.2020 13:18
гость
Кажется! По-этому и нет решений на совещании... Решили подождать выравнивания после занижения, если не будет, снова соберут экстренное заседание и будут торговаться
У большинства регионов снижение прет
Что в соц сетях, что тут одни и те же орут одними и теми же словами.. узнаю Никитина... громче все
Кто такой Никитин?
Сейчас скажут, что виноваты летники, а не голосование и поправки.
Кажется в УК РФ была такая статья, как преступная халатность, которая может отягчаться тяжким вредом здоровью и смертью.
ВВП за это не подтянуть, а вот местные власти - можно.
Есть мнение, что эти рекордные заболевшие, это те, кого не включали в статистику в течении недели голосования, сейчас просто выкатывают - так вот пусть и отвечают.
Так что идем ровно, как и шли.
К середине Августа ждем цифры в 10тыс. заболевших в Барнауле. К сентябрю - 20тыс. (если опираться на майскую статистику прироста)
Гостю 13:12
Две три недели строгого карантина или коек не хватит
Достали вы со своим строгим карантином! Что изменится через 2-3 недели если ВСЕ дома отсидят? НИ-ЧЕ-ГО!!! будет еще хуже, заболеем все разом и будет как в Казахстане, где теперь ни коек ,ни врачей не хватает. Россия направила медиков туда, сами не справляются уже. А тоже наивные думали, что отсидят и вирус исчезнет, не будет заболевших.
8.07.2020 13:22
гость
У большинства регионов снижение прет
Пока даже у половины регионов нет снижения.
Но Алтайский край, конечно, отличился в последние дни.
Сейчас скажут, что виноваты летники, а не голосование и поправки.
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Голосовали во всех регионах, а взрывной рост вроде бы только в нашем.
Вы, аборигены, думать совсем разучились.
Попов раздувает статистику, а Томенко кивает в ответ.....
мякотка будет через пару недель, сейчас мы видим только результат двухнедельной давности.
в Москве живут 20 млн, зараженных 600-700 в день., есть метро с толпой народу!
в Барнауле 600 тыс, зараженных почти 200 в день
вывод какой? Томенко нужны высокие цифры! деньги...деньги.... захват бизнеса который разорится... вот и вся причина!
8.07.2020 13:36
- гость -
Пока даже у половины регионов нет снижения.
У половины есть. И темно красных кружков, регионы. в которых большой идет рост, уже не много. А самый большой рост в Алтайском крае
Садиться на строгий карантин-не выход. А вот поголовное ношение масок и перчаток стоит попробовать, разумеется в общественных местах и с применением штрафов к неносящим.
Уму не постижима логика краевых властей - ослабление противоэпидемических мероприятий на фоне ухудшения эпид.ситуации (роста кол-ва выявленных, с клинической симптоматикой, тяжелых случаев и смертности!).
Прокуратуре следовало бы дать правовую оценку адекватности принимаемых мер Роспотребнадзором и губернатором края. Насколько оправдано послабление антиковидных мер на фоне роста выявленных больных короновирусом, а также оценку бездействия властей и Роспотребнадзора за исполнением и соблюдением обязательных антиковидных мер населением и на предприятиях края.
8.07.2020 13:50
гость
нужны высокие цифры! деньги...деньги...
Когда цифры были небольшими, вы писали, что власти нужны небольшие цифры, что занижают.
Что-то ржу с вас, навальнят. Надо же быть такими тупыми.
У жителей Испании стали исчезать антитела к коронавирусу. Об этом рассказали представители Минздрава страны, заявив, что антитела к COVID-19 были выявлены лишь у 5,2% населения. Такой показатель является очень низким, а значит говорить о том, что ситуация с коронавирусом стабилизируется рано, так как он все также остается опасным и смертельным. Более того, о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу говорить и вовсе не приходится. Результаты исследования показали, что у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое. Предполагается, что в таких случаях иммунитет у переболевших был временным и неполным. Между тем, недавно сообщалось, что власти Испании снова закрыли пляжи и ввели ограничения.
8.07.2020 12:46
АБОРИГЕН
Кого это может волновать? Обнуление прошло, всё, больше от вас и вы сами, никому не нужны. Как нибудь сами теперь выгребайте. Если Путин и ЕДРО до сих пор у власти, значит граждан всё устраивает.
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А граждан спрашивали?
8.07.2020 13:57
Уповающим на коллективный
Кроме антител, существует еще Т-клеточный иммунный ответ. Если бы у нас от каждой инфекционной болезни оставались антитела, у нас бы вся кровь состояла только из антител. ))
Томенко нужны высокие цифры, а Собянину не нужны? Томенко хочет захватить бизнес, который разорится, а Собянин не хочет? И половина регионов не хотят. Такой умный Томенко и такие тупые другие главы регионов?
Так и есть) После любой перенесенной инфекции вырабатываются АТ, они циркулируют в крови.
Клеточный иммунитете в данном случае бессильный - косит смертушка ковидных.
в других регионах если был карантин, то губер следил за всем, контролировал! а у нас пофиг ему на всех.... временно сидит в кресле и конечно ищет заработать денег и уехать в Москву, где живет его дочь и жена!
8.07.2020 13:27
- гость -
Сейчас скажут, что виноваты летники, а не голосование и поправки.
Кажется в УК РФ была такая статья, как преступная халатность, которая может отягчаться тяжким вредом здоровью и смертью.
ВВП за это не подтянуть, а вот местные власти - можно.
Есть мнение, что эти рекордные заболевшие, это те, кого не включали в статистику в течении недели голосования, сейчас просто выкатывают - так вот пусть и отвечают.
Вот может вы в рамках уголовного дела и докажите, что вспышка связана с голосованием. А так только с печки врагам грозить может))) В прокуратуру пишите, в прокуратуру.
когда вы поймете что вырус есть от него заболевают и мрут, надевайте маски стойте в транспорте и магазинах на почте подальше друг от друга, не будьте глупцами
8.07.2020 14:06
Гость
Для сведения. Антитела в крови существуют недолго, иначе ОРВИ не болели бы каждый год. А клеточный иммунитет как раз таки сильный, именно он не дает развиться заболеванию, когда оно проходит бессиптомно.
Какие там регионы в цифровой проект по образованию попали? У всех рост?
Не истерите, все переболеем. В основном без симптомов. Меня больше интересует, где без денег на антитела можно сдать.
Ps ощущение, что большинство комментариев выше один человек писал.
Тупое стадо? Вирус в телевизоре
Недолго - понятие относительное.
Про сильный клеточный иммунитете, который якобы развивается у бессимптомников - это лично ваш бред или коллективного разума типа рен-тв?)
Можете мне не отвечать, не интересно общаться с дилетантом.
спасибо деду за победу