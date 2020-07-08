Такой день. Кадровые перестановки в Барнауле и смертельные ДТП

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 8 июля. Без коронавируса.
Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач покинул свой пост. В мэрии это связывают с выходом на пенсию. Его обязанности теперь исполняет начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева.
Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о нескольких избиениях людей группой подростков в Каменском районе. Правоохранители выявили признаки халатности со стороны сотрудников системы профилактики, которые должны были следить за несовершеннолетними.
Глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев рассказал, во сколько обходится содержание и развитие барнаульского парка "Изумрудный". По его словам, на это выделили 20 млн рублей, хотя по расчетам аутсортинговых организаций необходимо от 35 до 55 млн рублей.
Два смертельных ДТП зафиксировали в регионе. В одном из них погибла 72-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрестка. В жесткой аварии с участием двух автомобилей на бийской трассе скончался один человек, еще четверо пострадали.
Сотрудник полиции спас двух тонущих жительниц Поспелихинского района. Женщина и ее дочь в ветреную погоду отдыхали на озере недалеко от села Шипуново. Когда они оказались посреди водоема, ветер усилился, и они не справились с течением. На выручку пришел прапорщик внутренней службы Андрей Михайлов.
Прокуратура Барнаула оценит законность голосования по присвоению звания "Город трудовой доблести". Ведомство рассмотрит доводы персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой насчет правомерности, санитарной безопасности проведения голосования и выделения бюджетных средств по вопросу присвоения гражданами почетного звания "Город трудовой доблести".
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