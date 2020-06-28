Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 91

В Республике Алтай впервые умер человек, зараженный COVID-19. Между тем в Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще четыре смерти инфицированных ею. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 28 июня – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 78 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На 28 июня зарегистрировано: в Барнауле – 31 человек, Бийске – 10, Рубцовске – 6, Тальменском районе – 5, в Заринске, Славгороде, Кулундинском, Панкрушихинском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском районах – по 2, в Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Благовещенском, Залесовском, Заринском, Курьинском, Мамонтовском, Немецком национальном, Павловском, Родинском, Целинном районах – по одному человеку.
В Алтайском крае умерли еще четыре пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончался 71 человек с коронавирусом, из них 33 – от COVID-19, 35 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
В Горном Алтае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 616.
При этом выздоровело 259 человек, 16 из которых – за последние сутки.
Летальный исход у больного коронавирусом зафиксировали в Майминском районе. Скончался 88-летний мужчина, который прибыл в район вместе с сыном.
Изначально пенсионеру диагностировали правостороннюю пневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. COVID-19 у него выявили посмертно при лабораторном исследовании.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как проходит голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как будут платить тем, кто работал 24 июня.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как будут работать пляжи, кафе и турбазы после снятия ограничений,
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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