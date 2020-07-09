Барнаульца с большой татуировкой орла разыскивают по подозрению в убийстве знакомого

В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве мужчины, сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия, ночью 27 июня в одном из домов Алейска компания знакомых распивала алкоголь. В ходе пьянки между друзьями возник конфликт и 32-летний уроженец Барнаула избил 22-летнего знакомого табуретом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день, подозреваемый скрылся с места преступления.
Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить о его местонахождении по телефонам 8 (38553) 2-02-37 или 128. Фотографии и ориентировку можно посмотреть здесь.
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