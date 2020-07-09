За последние сутки в России выявили 6 509 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных в стране достигло 707 301. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Напомним, что за последние сутки в Алтайском крае выявили 224 новых больных. С данным показателем регион занял 6 место по стране, разделив его с Нижегородской областью.
За сутки из больниц выписалось еще 8805 пациентов, общее число выздоровевших достигло 481 316.
С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 176 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 10 843 летальных случая.
Комментарии
Ну вот,хоть в чём-то в лидерах! Томенко с Поповым-сверлите дырки для орденов!
Виктор Петрович, Вы намерены предпринимать какие-то меры? Хотя бы, Попова пнуть, чтобы работать начал, наконец-то. Хватит заниматься подсчетом больных, пора уже и действовать.
Это позор для края. Нужно хотя бы на второе выйти.
Наоборот молодцы, быстрее переболеет край и забудем про заразу иноземную
шестое место по суточному приросту
А проценту роста - чистое первое место. По проценту роста уже четвертый день всю Россию рвем
9.07.2020 15:20
- гость -
Как в Италии или Америке, да?
А почему в других регионах такие маленькие цифры? Несколько регионов-лидеров по приросту, в их числе и Алтайский край. Остальные пошли на спад? Даже сегодня в магазинах толкучка и все без масок. Народ ничем не пронять.
Когда будут конкретные решения? Третий день оперштаб заседает. Почему доктора в ковидных госпиталях не думают по 3 суток, а принимают решение, взяв ответственность на себя?
Президент просил прорыва, но его не так поняли
В США многие уже переболели и их ничего уже не волнует
Главврача Железнодорожной больницы жалко, он уже никому помочь не может. Говорят, хороший был врач
Губернатор небось в кабинете ночует- 23 часа в сутки ищет выход из ситуации.
9.07.2020 15:39
Так помоги, предложи конкретные действия. А то из-за угла писать что ничего не решается и не делается и дурак темный может. И работа в 23 часа не приносящая результатов не работа. Может тут и 5 минут хватит решить все, а потом все смело на пляж.
все очень просто. москва на это все шлет деньги: койки, тесты, доплаты. регионы это прочухали и им очень понравилось.
когда москва прекратит фуговать бабки вот тогда прирост сразу исчезнет
Такими темпами, к нам скоро военные на помощь придут. В некоторых регионах так было
9.07.2020 15:42
- гость -
Давайте я помогу. Обязательное ношение масок в общественных местах. Штраф за отсутствие масок.
"все очень просто. москва на это все шлет деньги: койки, тесты, доплаты. регионы это прочухали и им очень понравилось."
Вряд ли имеют место дикие приписки, это легко проверяется. А мест в ковидном госпитале уже нет. Проверять не рекомендую.
9.07.2020 15:42
- гость -
С другой фамилией человек поставлен на руководство.И команду себе тоже он собирал.
Я со своей стороны выполняю всё,что требуется и необходимо.
9.07.2020 15:48
- гость -
никто ничего не проверяет. москва шлет миллиарды, регионам это нравится. чем выше уровень истерии тем больше можно просить.
".. когда москва прекратит фуговать бабки вот тогда прирост сразу исчезнет"
Получилось как-бы наоборот, вспоминаем недавнюю новость "Алтайскому краю в июле не выделили деньги на ковидные выплаты медикам": "... документ 2 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.". Тут-то всё и заверте..