Еще 224 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 224 новых случаях заражения коронавирусом. Это очередной суточный рекорд. Общее число инфицированных в регионе с начала эпидемии достигло 5121 человека.
За минувшие сутки число новых случаев заражения распределилось так: Барнаул – 94, Рубцовск- 26, Бийск – 22, Михайловский район – 13, Тальменский район – 12, Локтевский район — 10, Новоалтайск – 6, Славгород, Первомайский и Бурлинский районы — по 4, Павловский, Топчихинский и Ребрихинский районы – по 3, Камень-на-Оби, Баевский, Каменский, Крутихинский и Поспелихинский районы – по 2, Заринск, Алейский, Залесовский, Егорьевский, Ключевский , Кулундинский, Немецкий национальный, Солонешенский, Тюменцевский и Усть- Пристанский районы – по 1.
Тяжелобольных на сегодня 91 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек.
Как уже писал amic.ru, накануне, 8 июля, во время онлайн-брифинга заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила, что ежедневные рекорды по приросту новых заболевших не связаны с голосованием по поправкам к Конституции. На рост повлияло сразу несколько факторов. Например, произошла вспышка в доме-интернате в Ребрихинском районе. Также за последнее время увеличилось число организаций с единичными случаями заражения.
Комментарии
Слов нет. Оперштаб-то заседал? Что решили?
С увеличением заболевших увеличивается количество тестов у контактных, с увеличением тестов у контактных увеличивается количество заболевших и так до бесконечности
решили завтра еще собраться.
Тестировать больше стали? Так-то логично, что люди шарятся везде без масок, дистанцию не соблюдают. Откуда снижению числа зараженных взяться?
9.07.2020 12:32
- гость -
Слов нет. Оперштаб-то заседал? Что решили?
А что можно решить когда во спасение экономики всё разрешили, снова не закроешь. Будут выявлять, лечить, открывать новые ковидные госпиталя, призывать население, всё как обычно.
Это прорыв!
На третьем этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить работу мест отдыха населения. "То есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - сказала глава Роспотребнадзора.
А АЛТАЙСКИЙ КРАЙ НА КАКОМ ЭТАПЕ ОГРАНИЧЕНИЙ????????????
В Москве все желающие могут сдать на ковид бесплатно.Болеющим дома привозят лекарства на крупные суммы. Понятно что там другое государство,но! Почему боимся попросить помощи. Край самый нищий. Во всех рейтингах на первом месте сзади,а когда выделяют помощь-нам меньше всех. Ну чего там надо сделать? Губернатору поистерить или народу?
75, 73, 72, 73, 74, 77, 78 , 76, 77, 78, 78, 76, 74, 75, 73, 92, 115, 124, 171, 188, 224
Просто цифры официальной статистики
Накручивают циферки,чтобы алтайский край посадить на дистанционку.Министр просвещения просвятил
Бздец какой-то. Скоро весь Алтайский край будет сплошным госпиталем
9.07.2020 12:39
гость
В Москве все желающие могут сдать на ковид бесплатно.Болеющим дома привозят лекарства на крупные суммы. Понятно что там другое государство,но! Почему боимся попросить помощи. Край самый нищий. Во всех рейтингах на первом месте сзади,а когда выделяют помощь-нам меньше всех. Ну чего там надо сделать? Губернатору поистерить или народу?
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Откуда вы такую информацию берете? Я в Москве, болела - в поликлинике на тест на ковид не смогла допроситься, чтобы направили.
"...призывать население, всё как обычно."
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А контролировать выполнение масочного режима, не?
Даешь тысячу в день?
Гость 9.07.2020 12:42
Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к COVID-19 c 27 мая новости интерфакс.
Касаемо лекарств.Знакомая болела. До теста привезли на 9 000 лекарств (документы правда фотали). После теста лекарств довезли. Месяц назад было дело.
Неужели наконец-то стали тесты делать?!! Тогда все логично- больше делают, больше выявляют. Сделали тесты всем контактным вчерашних 181 выявленного, сегодня получили результат. На вчерашний день бессимптомных было 121 человек из 181. Сегодня надеюсь также основная масса бессимптомные? Амик, напишите подробную информацию!
Почему при росте заболевших вводились "так называемые" послабления из третьего этапа ограничений?
Вчера были объяснения про дачников,но ведь в России лето, дачники везде, купаются везде, а такой БЕШЕНЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВШИХ в Алтайском крае!
Езжай наверное Виктор в Москву. С собой Попова забирай и даму с роспотребнадзора. Толку от вас в профилактике короны - 0
Крепитесь. Будет тяжело. Выживут не все.
9.07.2020 12:48
Гость
Тест контактировавшим со вчерашними готов уже сегодня? И в Векторе подтверждён? Не верю!!!
пробили дно бездны(((
Где Абориген со своим мнением? Таменке нужна срочно помощь зала !!!
Может,это последний пик? Может, сейчас выдадут все что до 1.07 придерживали и пойдет дело на спад? Так хочется в хорошее верить
9.07.2020 12:48
Гость
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что стало больше людей, у кого болезнь протекает с симптомами. Если раньше у 80% инфицированных болезнь протекала бессимптомно, то сейчас примерно у 70% пациентов регистрируются симптомы заболевания.
30% бессимптомных!
Министр также отметил, что сейчас в Алтайском крае наблюдается рост числа тяжелобольных коронавирусом.
Губернатор, где эффективные Меры? Где исполнительная и законодательная власть Барнаула?
Почему не пишут про Белокуриху? Местные говорят, в нескольких санаториях вспышка. Или нельзя озвучить правдивую информацию???
До теста привезли на 9 000 лекарств
) от чего лечили дамочку до теста? От всего, похоже)
Такой рост был предсказуем! Все про это писали и говорили!
Неужели ли правда цель оправдывает средства????????????????????
Сколько теперь денег будет израсходовано на больничные,на создание доп. мест в госпиталях,на лечение больных!
Всем здоровья!
Томенко, ты будешь работать или нет?! Хватит лапшу вешать и юлить. Не хочешь порядок в крае наводить - уходи! Чего ты ждёшь? Пока народ в траншеях не начнут хоронить, как в Америке?
Ну, народ, тоже не забывайте, что если и будут какие-то меры приняты, результат мы увидим только после одной-двух недель, а ближайшую неделю, скорее всего, так и будем видеть увеличение числа заразившихся.
Надо жить обычной жизнью и просто лечить заболевших. Болезней на свете много, между прочим, эта не единственная. По улицам ходят и в транспорте ездят десятки тысяч, заболевают единицы. И этот вирус никуда не денется, его невозможно уничтожить. Пора уже поставить мозги на место.
Интересно, а "единичные случаи в организациях" - такое вообще реально? Почему-то на руднике заболела куча народу, а тут один - и все, никто больше вокруг?
9.07.2020 13:06
Наталья Васильева
Скажите это итальянцам.
Вымрут скоро, не признанные, алтайские города "трудовой доблести"
9.07.2020 13:06
Наталья Васильева
Скажите это Бразильцам.
Коронавирус - особо опасная инфекция. Лечения до сих пор нет. Вакцин нет. Поэтому, остановить инфекцию возможно только путём введения ограничительных мер. Если меры не вводить, очень скоро захлебнётся система здравоохранения, и умирать начнут по домам. Как в Италии, Испании например. Если не вводить мер, то летальность резко возрастёт с нынешнего 1% до 10-20 и более. Жить обычной жизнью не получится...
Триумфальные результаты обнуления, сказал усатый
Наталья Васильева = Ульяна Калинина
Та тоже про какую-то единичную заболеваемость говорит, причём никак не связанную с голосованием. Гнать таких «специалистов» в шею...
Покупайте велосипеды, не пользуйтесь ОТ.
Почему в соседней Кемеровской области 2.134 больных коронавирусом,а в крае 5121 человека? А ведь в наш край одним из последних завезли эту заразу!
Пишут про первый этап снятия ограничений, но на 1 этапе только можно возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Магазинам можно будет открыться, если площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и у него есть отдельный вход. Количество посетителей будет ограничено - не больше одного человека на 4 кв. м.
А далее идёт второй этап снятия ограничений.
9.07.2020 13:12
Жить обычной жизнью не получится...
Согласен, но терзают смутные сомненья, почему такого увеличения нет в Кемеровской, Новосибирской области. Если мы их не догоняем по зарплате, то решили перегнать по вирусу? Хоть где то но впереди. Так что люди другие по магазинам не ходят, не купаются, шашлыки не жарят?
9.07.2020 13:06
Наталья Васильева
Болезней на свете много, между прочим, эта не единственная.
Безусловно нет. Например, на границе с Монголией - карантин, там случаи чумы. А, нет, надо же жить обычной жизнью, карантин убираем.
Во всех регионах России уже разобрались с ковидом, в половине регионов идет снижение, у остальных незначительный рост. И только в Алтайском крае прет скачками. Не потому ли что Алтайский край практически уже с апреля живет обычной жизнью?
Пишут про первый этап снятия ограничений, но на 1 этапе только можно возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Магазинам можно будет открыться, если площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и у него есть отдельный вход. Количество посетителей будет ограничено - не больше одного человека на 4 кв. м.
Да потому что Витя все напутал. Молодец! Это же умудриться надо было, с дуру разрешить ВСЁ!!! Результат мы видим
9.07.2020 13:13
комрад
Триумфальные результаты обнуления, сказал усатый
Задалбали уже с обнулением, харакири себе сделайте, успокоитесь
Гостю 12:54
Почитайте информацию на других источниках! Не копируется сюда информация с Барнаул22 вчерашняя. Там по словам Попова " если раньше количество бессимптомных больных составляло 80 процентов, то теперь - 70 процентов. Коечного фонда достаточно. " А так попробуйте сами отнять бессимптомных за вчерашний день и позавчерашний. Посмотрите информацию на сайте минздрава или барнаул ньюс.
Наталья Васильевна права, правы и некоторые оппоненты, инфекция опасна, но полный карантин уже невозможен. Посадить всех по домам? Ждать две недели от последнего заболевшего? Закрыть границы всех краев и областей? Все международные границы? Как только что-то откроем после этого, повезем товары, опять все по новой начнется. Сейчас единственный выход жить и пытаться сдержать распространение до создания вакцины или пока сам вирус не сдохнет. Все, кто носит маски - молодцы. Они делают все, что могут , чтобы прервать цепочки распространения.
В Белокурихе сегодня (слышу из окна) с утра проводится какое то мероприятие. Дама что то вещает в громкоговоритель (микрофон) и после этого слышу детские крики и визги радости. Что это? Очередное массовое мероприятие?
Внесем свой посильный вклад в поддержку пенсионного фонда !!!
К черту маски и дистанции!!!
Впишем край в историю!
9.07.2020 13:20 Нормально он все разрешил.На выборы надо было запретить ходить (ну тут нельзя было-понять простить). Попова и Калинину убирать, с такими помощниками самому долго не усидеть. Говорят на переправе не меняют коней, а тут надо бы, иначе совсем в трясину утащат, будет поздно выкарабкиваться.
9.07.2020 13:24
гость
Полный карантин нет, но хотя бы толпы можно не создавать на ровном месте? Держать дистанцию, носить маски, по возможности ни с кем не контактировать? (И не надо кричать, что маски не помогают - дисциплинированная в этом плане Германия благополучно выкарабкалась, у них уже почти все открыто). А не задвигать про "обычную жизнь"(
9.07.2020 13:29
- гость -
. Попова и Калинину убирать, с такими помощниками самому долго не усидеть.
Эта "сладкая парочка" совсем обнаглела, ходят по магазинам и транспорту, со всех маски срывают. Дискотеки на 200 человек устраивают и вообще никакие рекомендации по дистанции не соблюдаю))
Губернатор с домашним заданием не справился, садись 2.
Германия благополучно выкарабкалась, у них уже почти все открыто
____________
Ну вы и сравнили...
В соседнем доме "лунатики" обрабатывали подъезд,спросил преда ТСЖ по кому суета? Ответ: администрация теперь (раньше было) не ставит нас в известность, что-бы не было паники.
Позор! Попова самого надо отправить на работу в ковидный госпиталь.
В данный момент коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет 1,9. Это один из самых высоких показателей по России.
Свободный коечный фонд составляет чуть более 30% (по нормативу требуется как минимум 50 %).
И ЭТО ВЧЕРАШНЯЯ НОВОСТЬ АМИТЕЛА.
СЕГОДНЯ+224)
Нлвосиб +101
Молодцы
9.07.2020 14:04
- гость -
Новосиб +101
Молодцы
Посмотрите новосибирские камеры, много в масках ходит, вот и результат
у нас больные все на работе шарились
теперь с 39 дома валяются
9.07.2020 13:06
Наталья Васильева
Надо жить обычной жизнью и просто лечить заболевших. Болезней на свете много, между прочим, эта не единственная
Я согласна с вами полностью. Иммунитет нужно укреплять свой, а не на соседа стучать, что без маски в магазин пошел. И про маски - о какой их пользе можно говорить, если 99% людей в одной месяцами ходят, чтобы не тратиться, лишь бы было.
9.07.2020 14:04
- гость -
У них в магазин фиг зайдешь без маски, в транспорте тоже требуют.
9.07.2020 14:15
- гость -
.. а у нас в ближайшем желто-зелёном магазине на прошлой неделе директор с температурой 38 и на работе...
Помогите врачам! Не контактируйте без необходимости! Пользуйтесь масками!
Не ходите в кафешки, за пирожками на вынос! Питайтесь дома. Потерпите!
Проблема ковида в его высокой заразности, а также в тяжелом течении болезни.
Мне интересно,главврача роддома сняли с должности из-за того,что он не закупил СИЗы для врачей (поди должен был на свои?) ,а Попову "Героя России" присвоят?
9.07.2020 14:26
Я не робот
Да вы посмотрите,как он по районам края распространяется! Какие кафешки, парки,еда на вынос? Вспышка коронавируса произошла в алтайском доме-интернате. А в больницах края сколько вспышек!
Хожу за хлебом(сельский магазин),толпы туристов! Толпы!