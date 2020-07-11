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Алтайский край занял пятое место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России

, ИА "Амител"
За сутки в стране выявили 6 611 новых случаев коронавирусной инфекции
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За сутки в России выявили 6 611 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 720 547. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Напомним, что на 11 июля в Алтайском крае выявлено 228 новых больных. С данным показателем регион занимает 5 место по стране.

За сутки в из больниц выписалось еще 8 378 человек, общее число выздоровевших достигло 497 446.

С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 188 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 11 205 летальных случая.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.07.2020 16:07
- гость -

Ковидобесы все не успокоятся
Люди мрут от онкологии, сердечно-сосудистых, инсультов... Помощь им НЕ ОКАЗЫВАЮТ, гоняют инвалидов за справками для справки...
Вы что, совсем кукухой поехали?

11.07.2020 16:22
гость

странные вы - в Алтайском крае рост специально что ли? В других регионах поспокойнее, меры принимают наверное

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