Алтайский край занял пятое место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России

За сутки в России выявили 6 611 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 720 547. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Напомним, что на 11 июля в Алтайском крае выявлено 228 новых больных. С данным показателем регион занимает 5 место по стране.
За сутки в из больниц выписалось еще 8 378 человек, общее число выздоровевших достигло 497 446.
С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 188 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 11 205 летальных случая.
Комментарии
Ковидобесы все не успокоятся
Люди мрут от онкологии, сердечно-сосудистых, инсультов... Помощь им НЕ ОКАЗЫВАЮТ, гоняют инвалидов за справками для справки...
Вы что, совсем кукухой поехали?
странные вы - в Алтайском крае рост специально что ли? В других регионах поспокойнее, меры принимают наверное