Еще 228 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По муниципалитетам инфицированные распределились так: Барнаул – 90, Бийск – 43, Бийский район – 1, Бурлинский район – 2, Белокуриха – 1, Волчихинский район – 1,Зональный район – 6, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 3, Камень-на-Оби – 3, Ключевской район – 3, Красногорский район – 1, Крутихинский район – 1, Михайловский район – 6, Новоалтайск – 6, Немецкий национальный район – 1, Павловский район – 3, Первомайский район – 7, Петропавловский район – 2, Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 25, Рубцовский район – 2, Славгород – 6, Тальменский район – 1, Усть-Пристанский – 2, Целинный район – 2, Яровое – 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек, в том числе 550 детей до 17 лет включительно.
Комментарии
странное снижение.... нельзя снижать, а то денег на Ковид не дадут!
Очередной рекорд?
а почему не 300? надо быть первыми в Сибири и в России!