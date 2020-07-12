В Алтайском крае выявили еще 232 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 232 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
"На 12 июля в Алтайском крае зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 134, Бийск – 2, Баевский район – 1, Бийский район – 1, Волчихинский район – 1, Заринский район – 2, Змеиногорский район – 1, ЗАТО Сибирский – 2, Калманский район – 3, Камень-на-Оби – 2, Ключевской район –1, Крутихинский район – 4, Кулундинский район – 3, Локтевский район – 2, Михайловский район – 5, Новоалтайск – 7, Павловский район – 3, Панкрушихинский район – 1, Первомайский район – 6, Поспелихинский район – 2, Ребрихинский район – 1, Рубцовск – 23, Рубцовский район – 3, Смоленский район – 1, Славгород – 2, Тальменский район – 10, Троицкий район – 3, Топчихинский район – 3, Целинный район – 1, Яровое – 2", — уточнили в оперштабе.
Таким образом, всего в крае насчитывается 5821 инфицированных, в том числе 572 ребенка до 17 лет включительно. Выписаны по выздоровлению 3823, 32 из них — за последние сутки. Тяжелобольных пациентов в регионе 97, из них на аппарате ИВЛ находится 25 человек.
Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Виктор Томенко изменил указ по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе. В частности, он разрешил открыть пляжи, но запретил обслуживать посетителей без масок.
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